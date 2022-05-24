Фон дер Ляєн також сказала, що Росія має заплатити свою частку на відбудову України.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ембарго на російську нафту - це питання кількох тижнів.

Про це вона сказала у коментарі CNN.

"Ми наполегливо працюємо над цим зараз, це питання тижнів, але ми дійсно повинні знайти рішення для інвестиційних потреб. І тому це важливо, ми повинні адаптувати його таким чином, щоб у нас не було ситуації, що Путін може взяти нафту. Щоб він не продав її нам і (потім) продав її за вищою ціною на світовому ринку", - зазначила президент Єврокомісії.

Фон дер Ляєн також сказала, що Росія має відігравати певну роль у відбудові України.

"Потреби на реконструкцію та фінансові потреби величезні, і всі ми повинні платити, також (мають долучитися - УНІАН) і міжнародні фінансові установи. І я вважаю, що було б справедливо, щоб Росія також сплатила свою частку. Тому зараз ми розглядаємо юридичні можливості, щоб також додати заморожені активи до цієї реконструкції... Це непросто з юридичної точки зору, але ми над цим працюємо", - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, 4 травня президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила шостий пакет санкцій Європейського Союзу проти Російської Федерації, що включає нафтове ембарго та відключення "Сбербанку" від SWIFT.

16 травня країни ЄС не узгодили цей пакет.

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що рішення про заборону на імпорт в ЄС нафти з РФ блокує лише Угорщина.

Віце-президент Єврокомісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що посли ЄС продовжать обговорювати можливість запровадження ембарго на російську нафту.

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