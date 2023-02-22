Вони впевнені, що здатні відстежувати зміни.

Незважаючи на те, що Росія призупиняє участь у новому договорі про скорочення озброєнь, американська оцінка російської ядерної програми залишається незмінною.

Про це CNN повідомили два високопоставлених представника адміністрації Джо Байдена. Хоч офіційні особи не знають, що Росія планує робити тепер, вони переконані, що дізнаються, якщо вона почне розвивати свою ядерну програму.

"Ми впевнені у своїй здатності контролювати ці питання", - сказав високопоставлений представник адміністрації, коли його запитали, чи дізнаються США, якщо Росія почне нарощувати свою ядерну програму.

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Росія призупинила участь у договорі СНО

Як відомо, наприкінці січня США звинуватили Росію в порушенні ключової Угоди про контроль над ядерними озброєннями через відмову допустити інспекторів на свої ядерні об'єкти.

21 лютого президент РФ Путін оголосив про тимчасову зупинку участі у договорі з США про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО). 22 лютого відповідний законопроект повинні розглянути в Держдумі.

У Штатах це рішення назвали "вкрай невдалим і безвідповідальним", а в Північноатлантичному альянсі закликали переглянути його.

Прес-секретар прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака назвав це ще одним прикладом того, як Путін ставить під загрозу глобальну безпеку заради політичної вигоди.

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