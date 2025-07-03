Трагедія підходу Трампа полягає в тому, що Україна все ще може досягти справедливого завершення цієї війни, пише Салліван.

Білий дім підтвердив, що припинив постачання критично важливої зброї в Україну, хоча держава залишається під невпинним російським ударом. Такий крок лише заохотить Росію продовжувати війну і зробить справедливий мир менш імовірним.

Про це в колонці для The New York Times пише радник з питань національної безпеки США в адміністрації 46-го президента США Джо Байдена Джейк Салліван. Він акцентував, що чинний американський лідер Дональд Трамп місяцями вів "цинічну гру": перед пресою він погрожував запровадити нові санкції проти РФ, але ніколи не доводив справу до кінця. Трамп публічно припускав, що може збільшити допомогу Україні, а за лаштунками – припиняє поставки, які вже були обіцяні, додає Салліван.

"Все це свідчить про те, що пан Трамп не бажає тиснути на Росію, щоб припинити цю війну. Замість цього він кидає Україну", – пише він.

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Салліван пояснив, що Україна отримувала допомогу від США з двох основних джерел. Президентські пакети скорочення озброєнь (PDA) беруться передбачають передачу зброї з американських військових складів, які поповнюються новими запасами. Це в кінцевому підсумку допомагає модернізувати американську армію. Водночас Ініціатива сприяння безпеці України надає кошти на закупівлю матеріальних засобів безпосередньо у американських оборонних компаній.

Санкціоновані Байденом поставки зброї для України мають закінчитися влітку цього року. Трамп же не оголошував жодних нових пакетів допомоги, додає Салліван. Тепер чинна адміністрація призупинила поставки зброї, які мали забезпечити українських військових ракетами ППО, ракетами, артилерією та іншою життєво важливою підтримкою аж до наступного року, каже автор.

Салліван наголошує, що пояснення Білого дому про те, що це рішення ухвалили через занепокоєння щодо запасів США, "не витримує критики".

"Поставки для Збройних сил США – основна мета паузи – здійснюються за контрактами на закупівлю, а не зі складів Пентагону, і відрізняються від замовлень для американської армії. Таким чином, поставки до США нічим не відрізняються від американського оборонного експорту до будь-якої іншої країни світу. Що стосується обмежених поставок, які залишилися після скорочення, то Міністерство оборони використовує фінансування Конгресу, щоб замінити те, що воно відправляє, новими боєприпасами, що фактично зміцнює американську армію. Адміністрація, можливо, не хоче про це говорити, але реальність виглядає так, що президент згортає американську безпекову допомогу Україні", – пише радник Байдена з питань нацбезпеки.

За його словами, такий крок не має стратегічного сенсу, адже Трамп заявляє, що хоче сприяти припиненню вогню в Україні. Київ на це погодився, Москва ж пропозицію відкинула. На думку автора, Путін вірить, що час на його боці – "він бачить, що американська підтримка України зменшується, тому очікує, що його позиції на полі бою покращуватимуться, чим довше триватиме війна".

Кремль знає, що Україна залежить від США у питаннях постачання ракет протиповітряної оборони та інших критично важливих засобів. Саме тому, на думку Саллівана, протягом останніх тижнів Росія активно атакує українські міста ракетами і дронами. Путін не просто хоче виснажити українські запаси, він також хоче перевірити реакцію Америки, пише він.

"Щоб змінити розрахунки Путіна і досягти стійкого припинення вогню, Сполучені Штати повинні чинити більший тиск на Росію, а не менший. Ми повинні надавати більше підтримки Україні, а не менше. Трагедія підходу Трампа полягає в тому, що Україна все ще може досягти справедливого завершення цієї війни – з нашою допомогою. Українські військові є запеклою бойовою силою, яка накладає надзвичайні витрати на російську сторону. Українська оборонно-промислова база виробляє сотні тисяч смертоносних безпілотників щомісяця", – пише Салліван.

Що мають робити США: Салліван назвав три послідовних кроки

Економіка РФ перебуває під тиском. І якщо б Вашингтон різко наростив військову допомогу Україні та посилив антиросійські санкції, позиція Києва за столом переговорів була би сильнішою. Якщо Трамп хоче завершити війну на будь-яких умовах – навіть шляхом поневолення України – "тоді він повинен продовжувати свою нинішню політику, яка полягає в тому, щоб уповільнити мирні переговори з Путіним і водночас скоротити допомогу Києву".

Та якщо він хоче іншого результату, він має зробити три важливі кроки, додає Салліван.

Серед цих кроків – розблокування всіх ще невиконаних поставок озброєнь, санкціонування нових пакетів допомоги Україні, дозвіл європейським союзникам купувати критично важливі для України озброєння у Міністерства оборони США. Такий підхід приніс би дохід Сполученим Штатам і водночас забезпечив би безперервний потік зброї до Києва, пояснює він.

Також Вашингтон мав би запропонувати Європейському Союзу арештувати біля 300 млрд доларів заморожених активів РФ, що знаходяться в Європі. Ці кошти можна було б використовувати для допомоги Україні, додає Салліван.

Третім кроком він називає виконання Трампом його погроз щодо посилення санкцій проти Росії. Виконавши ці кроки, Штати могли б посилити позицію України і послабити позицію Росії при цьому не обтяжуючи американських платників податків.

"Трамп намагався представити дебати щодо російсько-української війни як вибір між миром і нескінченними бойовими діями. Але справжній вибір – між справжнім миром, досягнутим шляхом підтримки України в ефективних переговорах, і фальшивим миром, досягнутим шляхом неявної капітуляції перед Путіним. Попри все, шлях до справжнього миру все ще відкритий. Трамп повинен ним скористатися", – резюмував Джейк Салліван.

Допомога США для України: головне

Politico напередодні заявило, що США призупиняють поставки певних озброєнь для України. За даними видання BILD, що запасів американських ракет в Україні має вистачити до кінця літа. Потім ситуація може бути критичною.

У Держдепі США кажуть, що це рішення не означає повне припинення військової допомоги. За словами речниці Теммі Брюс, це "один аспект, одна ситуація, одна подія, яка змінилася".

Деякі ЗМІ наголошували, що призупинення поставок торкнулося навіть тих озброєнь, які вже перебували на території Польщі Репортер NPR Том Боуман, який висвітлює роботу Пентагону, пише, що в Польщі застрягли, серед іншого, понад 90 AIM та 30 ракет для Patriot (PAC3MSE). Йдеться також про інші важливі боєприпаси.

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