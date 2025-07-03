Це рішення зробить Путіна ще більш непримиренним, каже один з фахівців.

Рішення Пентагону призупинити поставки раніше обіцяного Україні озброєння може "заохотити" та, можливо, навіть посилити військові амбіції російського диктатора Володимира Путіна.

Як пише Fox News, експерти з питань безпеки бʼють на сполох. Зазначається, що такий крок Пентагону підриває важелі впливу США та України у той час як президент Дональд Трамп прагне укласти угоду про припинення вогню у російсько-українській війні.

"Багато з цих боєприпасів не були взяті з американських запасів, а були закуплені спеціально для Києва в рамках Ініціативи сприяння безпеці України", – заявив Джон Харді, заступник директора російської програми Фонду захисту демократій (FDD), хоча і погодився, що у Трампа мають рацію, ставлячи на перше місце американських військових.

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Примітно, що деяка зброя, призначена для України, вже була в Польщі, коли Пентагон видав наказ про припинення поставок. Це підтвердили американські військові, зазначається в матеріалі.

"Послаблюючи обороноздатність України і підживлюючи уявлення про те, що Америка втомилася від підтримки України, це рішення, швидше за все, зміцнить віру Путіна в те, що він має перевагу. Це зробить його ще більш непримиренним", – акцентував Харді.

Fox News додає, що озброєння, яких торкнеться це рішення включають перехоплювачі ракет і снаряди калібру 155 мм. Все це відбувається в той час, коли війська РФ посилюють свій наступ. Крім того, у червні російські війська встановили рекорд за кількістю безпілотників, випущених по Україні за один місяць – ворог застосував понад 5300 БПЛА.

"Путін розпочав посилену повітряну атаку, націлившись на цивільне населення в містах по всій Україні за допомогою сотень безпілотників і ракет. Припинення або навіть уповільнення поставок боєприпасів в Україну зараз може лише заохотити Путіна продовжувати і навіть посилювати цей наступ. Це не може бути тим, чого хоче президент Трамп", – наполягає засновник і президент Фонду захисту демократій (FDD) Кліффорд Мей.

Україна ж викликала головного дипломата США в Києві для зустрічі з посадовцями Міністерства закордонних справ. За підсумками зустрічі з Джоном Гінкелем, заступником керівника місії Посольства США в Києві, в установі зазначили, що "будь-яке зволікання чи уповільнення у підтримці обороноздатності України лише заохочуватиме агресора до продовження війни та терору, а не до пошуку миру".

Автори зазначають, що посольство США та Міністерство закордонних справ України не відповіли на запитання Fox News Digital щодо цієї зустрічі.

"Атаки з боку Росії, які стали більш жорстокими і частими, збіглися в часі з невдалими спробами адміністрації Трампа забезпечити припинення вогню і відбуваються в той час, коли Путін також зосередив близько 50 000 військовослужбовців уздовж північного кордону України, що, як дехто побоюється, може свідчити про плани розпочати новий наземний наступ", – додається в матеріалі.

Призупинення допомоги від США

Напередодні видання Politico випустило матеріал, в якому заявило, що США призупинили постачання низки боєприпасів для України. BILD пише, що запасів американських ракет в Україні має вистачити до кінця літа. Після цього ситуація може стати критичною.

Репортер NPR Том Боуман, який висвітлює роботу Пентагону, заявив, що після цього рішення в Польщі застрягли, зокрема, 92 ракети AIM та 30 ракет для Patriot (PAC3MSE).

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