Наразі Україна використовує кілька типів менших БПЛА меншої дальності дії.

США продадуть Україні чотири безпілотники "MQ-1C Gray Eagle", які можуть бути озброєні ракетами Hellfire.

Про це пише Reuters з посиланням на трьох поінформованих співрозмовників.

Наразі Україна використовує кілька типів менших БПЛА меншої дальності дії.

MQ - 1C - це набагато більший дрон з максимальною злітною вагою, приблизно утричі перевищує Bayraktar-TB2, з відповідними перевагами в вантажності, дальності польоту і витривалості.

Gray Eagle може автономно літати понад 30 годин в залежності від завдань і збирати величезні обсяги даних для розвідувальних цілей.

Цей БПЛА - армійська версія відомішого безпілотника Predator, який також може нести до восьми потужних ракет Hellfire.

Але, згідно з повідомленням, продаж безпілотників, вироблених General Atomics, все ще може бути заблокований Конгресом. Також існує ризик зміни політики в останню хвилину, що може зірвати план.

Як повідомляв УНІАН, президент США Джо Байден оголосив вчора, 1 червня, про новий пакет озброєнь для України, що включатиме високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS, точну зброю, яка може вражати цілі на відстані до 80 кілометрів.

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