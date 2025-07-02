Конгресмени не розуміють, чому підлеглі Трампа зупиняють допомогу вже після його обіцянок допомогати більше.

Рішення Пентагону зупинити військову допомогу Україні не лише призведе до загибелі більшої кількості людей в Україні, але й суперечить обіцянкам Дональда Трампа тижневої давнини. Про це пише The Hill із посиланням на членів Конгресу США від Демократичної партії.

Видання нагадує, що риішення про зупинку допомоги ухвалив керівник політичного відділу Пентагону Елбрідж Колбі, який начебто занепокоєний низькими запасами зброї у армії США.

"Якщо це правда, то пан Колбі, який на слуханнях щодо його затвердження на посаді виступав проти військової допомоги Україні та навіть відмовився визнати, що дії Росії рівносильні "вторгненню" в Україну, вживає дій, які неодмінно призведуть до неминучої загибелі багатьох українських військових та цивільних осіб", – повідомила демократка з Палати представників Конгресу Марсі Каптур.

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Вона наголосила, системи Patriot в Україні "рятують життя щодня".

Сенаторка Джин Шахін назвала Колбі та міністра оборони Піта Гегсета "недобросовісними діячами", які відхиляються від позиції президента Трампа. Вона послалася на заяву президента США тижневої давнини, який обіцяв "подивитися", чи зможуть США "надати Києву кілька" ракет ППО.

"Неоднозначні меседжі адміністрації Трампа підривають її власний порядок денний, спрямований на залучення Путіна до столу переговорів… Зараз не час для недобросовісних діячів, які підривають наші національні інтереси безпеки", – заявила Шахін.

Зупинка військової допомоги США: останні новини

Як писав УНІАН, посол США при НАТО Меттью Вітакер заявив, що рішення зупинити критичну військову допомогу втілює принцип "Америка перш за все". За його словами, США вкрай потрібно мати на складах ракети, які могли б збивати російську балістику над Києвом.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські дипломати та військові зараз у "робочому" порядку з’ясовують у американців, що відбувається з їхньою військовою допомогою.

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