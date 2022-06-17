Зокрема, федеральні агенти почали опитувати американські технологічні компанії.

Федеральне бюро розслідувань США почало вивчати, як комп’ютерні чіпи американських технологічних компаній опинилися в російському військовому обладнанні, вилученому в Україні.

Про це пише The Washington Post. Зокрема, федеральні агенти почали опитувати американські технологічні компанії.

За словами джерел, агенти Мінторгівлі США, які забезпечують контроль за експортом, проводять розслідування разом з ФБР, відвідуючи компанії, щоб запитати про західні чипи та компоненти, знайдені в російських радарних системах, дронах, танках, наземному обладнанні та прибережних кораблях.

Співрозмовники видання заявляють, що мають на меті "відстежити цей процес аж до американського постачальника", щоб визначити, "як він потрапив у цю систему озброєння".

Відзначається, що те, що чип певної компанії потрапив до російського озброєння не означає, що щодо цієї компанії почали розслідування, але в США "розпочали розслідування щодо того, як чип цієї компанії потрапив у цю систему".

Незрозуміло, про які саме компоненти йдеться. Але слідчі з різних країн виявили західну електроніку в російській зброї, яку вона використовує в боях в Україні.

Багато з цих компонентів були виготовлені до того як РФ анексувала Крим у 2014 році, але інші були виготовлені в 2020 році.

Серед питань, які ставлять агенти ФБР: чи продавали технологічні компанії свою продукцію певному списку компаній, включаючи посередників, які могли бути залучені в ланцюжок поставок.

CAR направила слідчих в Україну для перевірки російського озброєння та комунікаційного обладнання та повідомила про виявлення компонентів від 70 компаній, що базуються в США та Європі.

Вони знайшли частини у військових радіостанціях, системах повітряно-десантної оборони та в залишках крилатих ракет, які українці знайшли у різних містах і селах.

CAR наразі відмовляється називати західні компанії, але маркування на двох чіпах іноземного виробництва, які досліджував Spleeters, показало, що вони були виготовлені в 2019 році.

Це важливо, бо це показує, що навіть після того, як Росія захопила Крим і був прийнятий проти неї перший пакет санкцій, вона все одно зуміла придбати критично важливі технології, важливі компоненти для важливих частин обладнання, які вони зараз використовують проти України.

На чіпах, знайдених у двох російських військових радіоприймачах в Луганській області, було подряпано деякі ідентифікаційні знаки, що свідчить про те, що хтось "хотів ускладнити з’ясування того, хто брав участь у ланцюжку поставок".

Команда з окремої британської групи (Royal United Services Institute) виявила в обладнанні для радіозаглушення комп’ютерні чіпи від десятка американських компаній, включаючи Intel, Analog Devices, Texas Instruments і Onsemi. Пристрій також містив компоненти від півдюжини виробників чіпів у Європі, Японії та Тайвані.

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