Трамп, можливо, починає розуміти, що правитель РФ не є його "найкращим другом".

На тлі відсутності ознак того, що російський диктатор Володимир Путін має намір переосмислити свою мету атак по Україні, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, імовірно, переглядає політику щодо Росії.

Як пише The Times, Трамп, можливо, починає розуміти, що правитель РФ не є його "найкращим другом" – принаймні, коли йдеться про геополітику. Автори зазначають, що минулого тижня американський лідер "надзвичайно відверто визнав свою поразку". Він сказав, що не зміг використати "чудові стосунки" з диктатором для забезпечення мирної угоди в Україні чи бодай припинення вогню.

"Я не досяг з ним жодного прогресу. Здається, що він хоче йти до кінця і просто продовжувати вбивати людей. Це недобре", – заявив він за підсумками розмови з Путіним.

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8 липня він повторив, що незадоволений Путіним, сказавши: "Ми отримуємо багато лайна від Путіна". Трамп також додав, що розглядає запровадження додаткових санкцій проти Росії.

Видання зазначило, що ще в квітні очільник російського аналітичного центру "Рада із зовнішньої та оборонної політики", який консультує Кремль, Федір Лукʼянов говорив в інтерв'ю The Times, що "Путін зацікавлений у співпраці з Трампом не стільки через Україну, скільки як елемент участі в загальному процесі глобальних змін". І, можливо, Трамп, все ж зрозумів послання.

Проте як його "прозріння" вплине на американську політику щодо України, ще належить зʼясувати, додають журналісти. Відповідь може бути: "не дуже". Хоча раніше Трамп заявляв, що може запровадити санкції проти країн, що купують нафту і газ в Росії – як Китай і Індія – немає жодних ознак того, що він дійсно на це піде.

"Припинення війни в Україні перестало бути першочерговим завданням для Трампа і його адміністрації, багато в чому тому, що він, схоже, дійшов висновку, що це не на часі, і тому переходить до нібито більш зелених пасовищ, таких як Іран і сектор Газа", – пояснив професор російської політики в Королівському коледжі Лондона Сем Грін.

За його словами, головним мотиваційним фактором у бажанні Трампа встановити мир в Україні, схоже, було бажання нормалізувати відносини з Росією.

"Питання полягає в тому, чи відмовиться він від цієї мети за відсутності миру, чи все ж таки намагатиметься відокремити війну від нормалізації відносин? Очевидно, що це був би бажаний для Путіна результат", – констатував Грін.

США і Росія: важливі новини

У вівторок, 8 липня, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що розглядає ухвалення нових санкцій проти Росії. Він також говорив, що незадоволений Путіним. Коли його запитали, чи виллється це невдоволення в якісь наслідки для Росії, лідер США сказав: "Хіба ми не хочемо зробити невеликий сюрприз?".

Тим часом колишній спікер Палати представників США Ньют Гінгріч заявив, що вже в середу, 9 липня, в Конгресі Сполучених Штатів Америки буде представлено законопроєкт про санкції проти Російської Федерації, запропонований Ліндсі Гремом. Зазначимо, що документ вже має понад 80 співавторів.

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