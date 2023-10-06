На місці влучань виявили уламки цих російських ракет.

У поліції підтверджують, що ранковий удар по центру Харкову окупанти здійснили ракетами "Іскандер".

Про це сказав начальник Слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов у відеокоментарі, зробленому на місці трагедії.

За його словами, зараз тут працюють криміналісти та вибухотехніки.

Відео дня

"Ми вилучили залишки ракети "Іскандер". Я хочу продемонструквати зараз шматочок ракети цієї. І дуже симовлічно, що тут написано "сделано в России". Російські ракети вбивають цивільних людей, російські ракети вбивають наших дітей. Це жахливий злочин. Це воєнний злочин", - наголосив Болвінов.

За його даними, РФ вдарили по центру Харкова о 6:45.

"Поранення отримали щонайменше 25 людей, у тому числі 11-місячний хлопчик зі своїми батьками. Його 10-річний брат загинув. Під час розчищення завалів вилучили тіло жінки. Це бабуся хлопчиків", - уточнив Болвінов.

Удар по центру Харкова

Росіяни на світанку, близько 7:00, вдарили по Харкову. Влучення було у Київському та Основ'янському районах Харкова. Повідомлялось, що за попередньою інформацією, ворог атакував ракетами типу "Іскандер".

Міський голова Ігор Терехов зазначив, що удари ворога прийшлися виключно по цивільній інфраструктурі Харкова, в одному випадку - по житловому будинку.

Поліція згодом повідомила, що зруйновано триповерховий житловий дім та пошкоджено 2 багатоквартирних будинки.

Місцева влада інформувала, що під завалами знайшли дитину 10 років, хлопчик загинув. Пізніше з-під завалі вилучили тіло жінки. Крім двох загиблих також відомо вже про 30 поранених та травмованих.

На місці влучань продовжують працюювати рятувальники.

Вас також можуть зацікавити новини: