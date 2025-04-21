Попри нестабільну політику Трампа, США посилюють свою увагу до Індо-Тихоокеанського регіону.

Збройні сили США та Філіппін проведуть своє перше "повне бойове випробування" для спільних дій в гарячих точках, таких як Тайвань або Південнокитайське море. Про це повідомляє Financial Times.

У виданні нагадали, що навчання "Балікатан" розпочинаються в понеділок. Під час них військові навчатимуться націлювання ракет на ворожі кораблі з берега, а також захисту островів від нападу.

"Ми продемонструємо не лише нашу волю дотримуватись Договору про взаємну оборону, який існує з 1951 року, а й нашу незрівнянну здатність це робити", - зауважив керівник навчань генерал-лейтенант Джеймс Глінн на церемонії відкриття навчань в Манілі (столиця Філіппін - УНІАН) в понеділок.

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За словами аналітиків, ці навчання демонструють, що американські військові посилюють свою увагу до Індо-Тихоокеанського регіону, попри сумніви щодо нестабільної політики президента США Дональда Трампа.

"Я не бачу великої різниці в позиції США від Трампа I до Байдена і аж до Трампа II з точки зору стратегії США в Індо-Тихоокеанському регіоні, яка полягає в збереженні миру і стабільності тут", - наголосив тайванський політик, який раніше працював у квазіпосольстві Тайваню у Вашингтоні, Вінсент Чао.

У FT підкреслили, що назва навчань "Балікатан" означає "пліч-о-пліч" філіппінською мовою та показує, як дві країни активізували свою співпрацю після того, як президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший вступив на посаду у 2022 році і змінив політику загравання з Китаєм, яку проводив його попередник.

"Маніла надала американським військам доступ до ще чотирьох філіппінських військових баз на додаток до п'яти раніше узгоджених, в той час як у 2023 році військова база Балікатан збільшилася майже вдвічі і налічувала майже 18 000 військовослужбовців", - нагадали у матеріалі.

Водночас минулого року найпівнічніша територія Філіппін Батанес, яка межує з Тайванем, вперше була включена до навчань, коли американські та філіппінські морські піхотинці відпрацьовували відбиття стратегічно важливого острова, який "захопив" ворог.

"Тепер цей компонент навчань буде продовжено до 10 днів із залученням трьох островів, що межують з Тайванем, а морська піхота США вперше розгорне протикорабельні ракети в Лусонській протоці. Обидві армії також розширять так звані Морські ключові операції з охорони місцевості (MKTSO) до краю спірного Південнокитайського моря, на яке Китай претендує майже у всій його акваторії", - зауважили у FT.

У виданні також додали, що у цьому році японські війська вперше братимуть участь у навчаннях та Балікатані, а не лише спостерігатимуть за ними. Тому вони приєднаються до Австралії, який є ще одним ключовим союзником США в регіоні.

Ймовірний напад Китаю на Тайвань - останні новини

Раніше видання The Hill писало, що Китай відправляє військових в Україну, готуючись до вторгнення на Тайвань. За словами експертів, "якщо армія Китаю зможе зрозуміти та розширити уроки українського поля битви, вона може значно збільшити свої шанси на швидку перемогу в бліцкригі на Тайвані".

Водночас The Washington Post повідомляв, що президент США Дональд Трамп штовхає Китай до сценарію війни за Тайвань. Аналітики кажуть, що чим довше затягнеться торгова війна між країнами, тим більша ймовірність того, що протистояння пошириться на інші сфери суперництва, а саме на ситуацію довкола Тайваню.

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