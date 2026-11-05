Іран пригрозив ударами по Європі: чому в мережі згадали Україну

У мережі шириться інформація про те, що в разі відновлення бойових дій на Близькому Сході, Іран планує завдати ракетних ударів і по Києву, Львову та Одесі.

В Ірані погрожують завдати ударів по американських базах в Європі, зокрема в Італії та Німеччині, якщо США відновлять бойові дії на Близькому Сході.

Про це пише Euronews з посиланням на іранських посадовців. "Якщо Америка використовуватиме свої бази в Європі, зокрема в Італії та Німеччині, іранські ракети будуть випущені в бік Європи. У двох попередніх війнах ми цього не робили, але цього разу ми не залишимо без наслідків допомогу Європи Америці в нападі на Іран", – заявив Ахмад Бахшаєш Ардестані, член Комітету національної безпеки парламенту.

Крім військових баз, за словами Ардестані, під ударом також можуть опинитися й "матеріальні та нематеріальні активи країн, які допомагають США".

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Про те, що Тегеран вдарить по Європі в разі поновлення конфлікту, підтвердив і другий член комітету Фада Хоссейн Малекі.

Про проміжні вибори в США

В Ірані підтримали поразку республіканців на виборах до Конгресу. Зокрема спікер парламенту Мохаммад Багер Галібаф заявив, що американський народ "сказав ні війні".

Чи вдарить Іран по Україні

Тим часом у мережі шириться інформація про те, що в разі відновлення бойових дій на Близькому Сході, Іран планує завдати ракетних ударів і по Києву, Львову та Одесі. Telegram-канали аргументують це скріншотами, які нібито були зроблені з ефіру одного з іранських телеканалів. На ньому зображено мапу Європи, на якій українські міста позначені не точками а значками вибухів.

Реакція України

У Центрі протидії дезінформації (ЦПД) вже спростували цю інформацію. Там наголосили, що в оригінальному етері показують інше зображення. А скріншот, який поширюється у мережі – підробка. У ЦПД наголосили, що такі фейки спрямовані на поширення панічних настроїв серед українців через створення уявної загрози ракетних ударів з боку Ірану.

Відновлення війни на Близькому Сході: що відомо

Раніше видання The Wall Street Journal повідомляло про те, що Вашингтон вже попередив країни Перської затоки про поновлення війни в Ірані. За даними видання, це має відбутися після виборів до Конгресу США, які пройшли 3 листопада.

Ще на початку жовтня Сполучені штати відправили на Близький Схід ще один свій авіаносець. За даними Bild, йдеться про USS Theodore Roosevelt, який направили разом із суднами супроводу. Крім того, Вашингтон додатково направив у цей регіон 10 тисяч військових.

Тим часом Іран, за даними Bloomberg, також готується до нової ескалації. Видання повідомляє, що Тегеран отримує ракети від РФ та виробляє власні напередодні нового раунду війни.

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