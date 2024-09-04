До чорного списку потрапила пропагандистка Маргарита Симоньян і ще низка топ-менеджерів Russia Today.

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США внесло до переліку 10 фізичних і 2 юридичних особи в рамках скоординованої відповіді уряду США на спроби Москви чинити шкідливий вплив на президентські вибори у США 2024 року.

"Російські державні структури вже давно використовують різні інструменти, як-от генеративний штучний інтелект (ШІ), deepfake і дезінформацію, у спробі підірвати довіру до виборчих процесів та інституцій Сполучених Штатів", - ідеться на сайті відомства.

Зазначається, що починаючи з початку 2024 року керівники RT почали робити ще більш мерзенні зусилля з таємного вербування мимовільних американських впливових осіб для підтримки своєї зловмисної кампанії впливу.

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Відомо, що RT використовував підставну компанію, щоб замаскувати свою участь або участь російського уряду в контенті, покликаному вплинути на американську аудиторію.

Сьогоднішні занесення до списку доповнюють дії правоохоронних органів, вжиті Міністерством юстиції, а також дії Державного департаменту щодо занесення пропагандистської медіагрупи "Россия сегодня" та п'яти її дочірніх компаній - РІА Новини, RT, ТВ-Новости, Ruptly та Sputnik - до списку іноземних представництв, запровадження візових обмежень.

OFAC включило пропагандистів Маргариту Симоньян, Єлизавету Бродську, Антона Анісімова, Андрія Кияшка, Костянтина Калашнікова, Олену Афанасьєву, Олексія Гаращенка, Анастасію Єрмошкіну та Олександра Нєженцева до переліку за те, що вони належать або контролюються, або діють чи мають намір діяти від імені або в інтересах, прямо чи опосередковано, уряду Російської Федерації. Також до списку потрапили АНО "Діалог" і "Діалог регіони".

Прокуратура США висунула обвинувачення "у відмиванні грошей і порушенні закону про іноземних агентів" двом співробітникам Russia Today, Калашникову і Афансьєвій.

Втручання РФ у вибори в США

США звинувачують Росію у використанні державних пропагандистських ЗМІ для впливу на вибори 2024 року.

Обвинувальні висновки є частиною більш масштабних федеральних зусиль, спрямованих на протидію спробам Кремля вплинути на перебіг голосування.

Американські розвідувальні агентства вважають, що Кремль віддає перевагу Дональду Трампу, а не Камалі Гарріс, вважаючи його більш скептично налаштованим до підтримки України з боку США.

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