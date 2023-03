Джон Кірбі заявив, що Росія - не підходяще місце для американців, навіть якщо це журналісти, і закликав їх негайно залишити територію цієї країни.

Адміністрація президента США Джо Байдена все ще працює над забезпеченням зустрічі із затриманим в Росії американським журналістом Еваном Гершковичем. Він утримується у в'язниці "Лефортово" у Москві.

Про це заявив представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі, пише CNN. Відзначається, що офіційні особи США охарактеризували звинувачення Росії в шпигунстві проти журналіста як "смішні" і "абсолютно безглузді".

"Нам не вдалося отримати консульський доступ, і ніхто з нашого посольства не зміг зустрітися з ним. Звичайно, ми продовжуємо працювати над цим, і будемо працювати до тих пір, поки не отримаємо консульський доступ, щоб з'ясувати, як у нього справи", - заявив Кірбі.

США раніше застерегли громадян США від поїздок до Росії. Кірбі підкреслив, що ці рекомендації стосуються навіть журналістів, які працюють у цій країні.

"Зараз не час для американців перебувати в Росії. Якщо ви зараз в Росії - будь-то у справах або на відпочинку, в будь-якому виді подорожі - вам потрібно їхати зараз. Росія - це не найкраще місце, навіть якщо ви працюючий журналіст. Росія зараз є ворожим середовищем для американських громадян. І пора їхати, якщо ви там", - сказав Кірбі.

Керівники новинних агентств вимагають від Росії звільнити кореспондента WSJ

Тим часом, керівники понад 30 новинних організацій по всьому світу в четвер підписали листа до посла Росії в США Анатолію Антонову із вимогою звільнити затриманого репортера Wall Street Journal Евана Гершковича, пише CNN.

"Гершкович - журналіст, а не шпигун, і його слід звільнити негайно й без будь-яких умов", - йдеться в листі, підготовленому Комітетом із захисту журналістів і опублікованому в п'ятницю.

Лист був підписаний керівниками Associated Press, The New York Times, The Washington Post, BBC, TIME, Euronews, Bloomberg News, Sky News, The New Yorker, The Economist і багатьма іншими.

"Необгрунтований і несправедливий арешт Гершковича є значною ескалацією дій вашого уряду проти преси. Росія посилає сигнал про те, що журналістика в межах ваших кордонів є криміналізованою, і що іноземні кореспонденти, які прагнуть вести репортажі з Росії, не користуються перевагами верховенства закону", - йдеться в листі.

Представник Комітету захисту журналістів повідомив CNN, що група не отримала відповіді від РФ до вечора п'ятниці.

Арешт журналіста WSJ в Росії - що відомо

Кореспондент WSJ Еван Гершкович був заарештований в Росії за підозрою в шпигунстві. За даними російської влади, це перший випадок затримання американського журналіста за звинуваченням Москви в шпигунстві з часів Холодної війни.

Російський суд відправив американського журналіса в СІЗО, справа розглядалася на закритому засіданні під грифом "цілком таємно". У ФСБ РФ звинувачують Гершковича в нібито зборі відомостей про підприємство російського ВПК "за завданням США".

У заяві, зробленій у четвер, The Wall Street Journal заявила, що "рішуче заперечує звинувачення ФСБ і вимагає негайного звільнення нашого надійного і відданого справі репортера".

Альмар Латур, генеральний директор Dow Jones, який видає The Wall Street Journal, засудив арешт Гершковича в Росії в службовій записці для співробітників, заявивши, що компанія працює "цілодобово", щоб домогтися його звільнення. "Це неймовірно тривожна подія", - сказав Латур у записці співробітників, отриманій CNN.

