Він обговорював війну з держсекретарем Рубіо.

Новий державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо запевнив міністра закордонних справ Італії, що американці не залишать Україну.

Про їхню розмову Антоніо Таяні розповів в інтерв'ю Politico. За його словами, Рубіо наполягав на тому, що Штати не відмовляться від України. Також міністр спробував применшити ризик того, що новий президент США вдасться до військового захоплення Гренландії.

Таяні зазначив, що Європа має більше купувати у Штатів, а також збільшувати оборонні бюджети та зміцнювати економіку, щоб уникнути торговельної війни з Дональдом Трампом:

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"Ми повинні прискорити шлях до того, щоб стати сильнішими і завершити створення банківського союзу, єдиного енергетичного ринку, фіскальної гармонізації, європейської оборони. Європа не повинна бути сильною лише у встановленні правил, вона повинна бути сильною політично та економічно".

Позиція адміністрації Трампа по війні

Нагадаємо, верховна представниця Європейського союзу із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас повідомила, що вони із Рубіо погодилися про необіхідність продовжувати тиснути на Росію.

У нещодавньому інтерв'ю держсекретар сказав, що для завершення війни необхідно, щоб обидві сторони пішли на поступки. Він назвав брехнею ідею, що Україна зможе відкинути окупаційні війська до кордонів 1991 року.

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