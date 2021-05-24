У мережі з'явилося відео, на якому Протасевич зі слідами побоїв каже, що дає свідчення силовикам.

Один із засновників опозиційного білоруського Телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич може перебувати в одній з лікарень Мінська.

Про це Телеграм-каналу "Беларусь головного мозга"повідомила мати Романа Наталія Протасевич.

За непідтвердженою інформацією, затриманий перебуває в критичному стані через проблеми з серцем.

У коментарі каналу "Белсат" Наталія Протасевич уточнила, що це може бути правдою, оскільки у сина були серйозні проблеми з серцем.

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"У Романа є проблеми з серцем, його через це в армію не взяли. Одного разу у нього стався передінфарктний стан. Ми всі сердечники по материнській лінії. Я, дочка, бабусі, дідусі. Якщо йому щось там зробили, то це могло спровокувати серцевий напад", - каже жінка.

Вона не знає, в якій лікарні може бути Роман. Пояснює: інформація переходила від одних лікарів до інших, оскільки медики зараз дуже залякані.

У прес-службі МВС Білорусі заявили, що Роман Протасевич перебуває під вартою в слідчому ізоляторі №1 Мінська.

"Скарг на стан здоров'я в адміністрацію установи від нього не надходило", - заявили силовики.

За інформацією наближеного до Олександра Лукашенка Телеграм-каналу "Пул первого", завтра він має намір виступити із заявою з приводу ситуації із затриманням Протасевича.

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Пізніше в мережі з'явилося відео із затриманим активістом, в якому він на камеру каже, що знаходиться в СІЗО №1 Мінська. "Можу заявити, що ніяких проблем зі здоров'ям, в тому числі серцем або іншими органами у мене немає. Ставлення з боку співробітників до мене максимально коректне і за законом. Також зараз я продовжую співпрацювати зі слідством і даю свідчення за фактом організації масових заворушень у місті Мінську", - заявив Протасевич.

Примітно, що на обличчі у нього можна помітити сліди від ймовірних побоїв.

Затримання засновника NEXTA в аеропорту Мінська: деталі

23 травня в аеропорту "Мінськ" екстрено приземлився літак компанії Ryanair, що прямував за маршрутом Афіни-Вільнюс. Причиною екстреної посадки став сигнал про мінування. Літак перевірили, бомбу не знайшли, а всіх пасажирів відправили на повторний огляд.

Після посадки влада країни затримала засновника Опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який знаходився на борту літака.

Відразу ж з'явилася інформація про те, що Лукашенко на перехоплення лайнера Ryanair з екс-головним редактором NEXTA на борту вислав винищувач Міг-29.

Обставини вимушеної посадки літака авіакомпанії Ryanair в Мінську розслідуватиме міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО).

Президент Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що сьогодні лідери країн-членів Євросоюзу расмотрят можливість прийняття санкцій через примусову посадку літака в Білорусі.

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Автор: Юрій Годован