Рішення Туреччини вийти зі Стамбульської конвенції щодо захисту прав жінок пояснюється тим, що цей документ використовується для прирівнювання гомосексуалізму до норми.
Читайте такожУ Туреччині почалися протести через вихід країни з конвенції про захист жінокПро це повідомило управління зі зв'язків з громадськістю президента Туреччини.
"Конвенція, спочатку призначалася для захисту прав жінок, була присвоєна групою людей, які намагаються нормалізувати гомосексуалізм, що несумісне з соціальними і сімейними цінностями Туреччини. Звідси і рішення вийти", - сказано в заяві управління президента Туреччини.
У ньому зазначено, що не тільки Туреччина стурбована Конвенцією. Болгарія, Угорщина, Чехія, Латвія, Литва і Словаччина досі не ратифікували угоду, а Польща намагалася вийти з неї, пославшись «на спробу ЛГБТ-спільноти нав'язати свої уявлення про гендер всьому суспільству». У документі йдеться, що країна продовжить захищати права всіх жінок і боротьбу з побутовим насильством, передає kommersant.
Вихід Туреччини зі Стамбульської конвенції
- 20 березня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підписав указ про вихід країни зі Стамбульської конвенції.
- Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель закликав Туреччину переглянути рішення про вихід з Конвенції. Президент США Джо Байден назвав рішення Туреччини необґрунтованим.
- Після повідомлення про вихід країни зі Стамбульської конвенції, в найбільших турецьких містах пройшли акції протесту проти цього рішення.
Домашнє насильство в Туреччині: що відомо
У Туреччині не ведеться офіційна статистика вбивств жінок. Дані Всесвітньої організації охорони здоров'я показують, що 38% жінок в Туреччині піддаються насильству з боку партнера протягом свого життя, в порівнянні з приблизно 25% в Європі.
У 2011 році Туреччина стала першою країною, яка ратифікувала Конвенцію Ради Європи, прийняту в Стамбулі. У цій країні в 2019 році було скоєно 474 вбивства жінок, а це вдвічі більше, ніж в 2011-му.
Анкара вжила такі заходи, як ведення бази осіб, які вдаються до насильства, а також створення додатка для смартфонів для жінок, який відправляє повідомлення в поліцію. Додаток було завантажено сотні тисяч разів.
Рішення Ердогана було прийнято після того, як у березні він оприлюднив судові реформи, які, за його словами, поліпшать права і свободи і допоможуть відповідати стандартам ЄС. Туреччина була кандидатом на вступ до блоку з 2005 року, але переговори про доступ були припинені через розбіжності в політиці і репутації Анкари у сфері прав людини.
Стамбульська конвенція про запобігання насильству над жінками
Конвенцію прийняли в 2011 році, вона стала першою європейською угодою, спрямованою на боротьбу з насильством над жінками і домашнім насильством.
Україна підписала Стамбульську конвенцію в 2011 році, але документ так і не був ратифікований. У 2020 році ратифікація Стамбульської конвенції була основною вимогою маршу жінок. За оцінками організаторів, тоді в ньому взяли участь близько 3,5 тис. людей.
Вже після маршу - у травні 2020 року ООН закликала Верховну Раду прискорити ратифікацію Стамбульської конвенції про протидію насильству. Таким чином в організації відреагували на петицію про ратифікацію Стамбульської конвенції до президента України, яка набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.
У червні минулого року президент Володимир Зеленський заявив, що попросить Раду ратифікувати Стамбульську конвенцію після того, як МЗС подасть відповідну пропозицію.
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