20 березня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підписав указ про вихід країни зі Стамбульської конвенції.

Рішення Туреччини вийти зі Стамбульської конвенції щодо захисту прав жінок пояснюється тим, що цей документ використовується для прирівнювання гомосексуалізму до норми.

Читайте такожУ Туреччині почалися протести через вихід країни з конвенції про захист жінокПро це повідомило управління зі зв'язків з громадськістю президента Туреччини.

"Конвенція, спочатку призначалася для захисту прав жінок, була присвоєна групою людей, які намагаються нормалізувати гомосексуалізм, що несумісне з соціальними і сімейними цінностями Туреччини. Звідси і рішення вийти", - сказано в заяві управління президента Туреччини.

У ньому зазначено, що не тільки Туреччина стурбована Конвенцією. Болгарія, Угорщина, Чехія, Латвія, Литва і Словаччина досі не ратифікували угоду, а Польща намагалася вийти з неї, пославшись «на спробу ЛГБТ-спільноти нав'язати свої уявлення про гендер всьому суспільству». У документі йдеться, що країна продовжить захищати права всіх жінок і боротьбу з побутовим насильством, передає kommersant.

Вихід Туреччини зі Стамбульської конвенції

20 березня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підписав указ про вихід країни зі Стамбульської конвенції.

Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель закликав Туреччину переглянути рішення про вихід з Конвенції. Президент США Джо Байден назвав рішення Туреччини необґрунтованим.

Після повідомлення про вихід країни зі Стамбульської конвенції, в найбільших турецьких містах пройшли акції протесту проти цього рішення.

Домашнє насильство в Туреччині: що відомо

У Туреччині не ведеться офіційна статистика вбивств жінок. Дані Всесвітньої організації охорони здоров'я показують, що 38% жінок в Туреччині піддаються насильству з боку партнера протягом свого життя, в порівнянні з приблизно 25% в Європі.

У 2011 році Туреччина стала першою країною, яка ратифікувала Конвенцію Ради Європи, прийняту в Стамбулі. У цій країні в 2019 році було скоєно 474 вбивства жінок, а це вдвічі більше, ніж в 2011-му.

Анкара вжила такі заходи, як ведення бази осіб, які вдаються до насильства, а також створення додатка для смартфонів для жінок, який відправляє повідомлення в поліцію. Додаток було завантажено сотні тисяч разів.

Рішення Ердогана було прийнято після того, як у березні він оприлюднив судові реформи, які, за його словами, поліпшать права і свободи і допоможуть відповідати стандартам ЄС. Туреччина була кандидатом на вступ до блоку з 2005 року, але переговори про доступ були припинені через розбіжності в політиці і репутації Анкари у сфері прав людини.

Стамбульська конвенція про запобігання насильству над жінками

Конвенцію прийняли в 2011 році, вона стала першою європейською угодою, спрямованою на боротьбу з насильством над жінками і домашнім насильством.

Україна підписала Стамбульську конвенцію в 2011 році, але документ так і не був ратифікований. У 2020 році ратифікація Стамбульської конвенції була основною вимогою маршу жінок. За оцінками організаторів, тоді в ньому взяли участь близько 3,5 тис. людей.

Вже після маршу - у травні 2020 року ООН закликала Верховну Раду прискорити ратифікацію Стамбульської конвенції про протидію насильству. Таким чином в організації відреагували на петицію про ратифікацію Стамбульської конвенції до президента України, яка набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

У червні минулого року президент Володимир Зеленський заявив, що попросить Раду ратифікувати Стамбульську конвенцію після того, як МЗС подасть відповідну пропозицію.

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Автор: Ірина Погоріла