Рішення суду нібито засноване на припущеннях, що здобувачі захисту є ісламістськими екстремістами.

Суд у Хорватії відмовив п'ятьом уродженцям Чечні у наданні статусу політичних біженців та міжнародному захисті.

Тепер громадян РФ, що втекли від мобілізації, можуть депортувати додому, повідомив проекту "Кавказ.Реалія" представник "Асамблеї чеченців Європи" Іса Дадуєв.

Уродженці Чечні, які перебувають у Хорватії транзитом, серед причин еміграції назвали, в тому числі, небажання брати участь у війні проти України.

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Зараз вони залишаються в центрі для мігрантів. На них чекає відправка в іншу країну або депортація в Росію. Дадуєв запевняє, що рішення суду щодо них було упередженим.

"Перекладачі, які брали участь в суді, розповіли, що відмова була винесена без будь-яких доказів, і заснована на самих припущеннях, що здобувачі захисту є ісламістськими екстремістами. Дуже упереджене рішення", - говорить представник "Асамблеї чеченців Європи".

Чеченці в Хорватії - що відомо

Наприкінці минулого року стало відомо, що кілька десятків чеченців, рятуючись від мобілізації на війну проти України, намагаються потрапити до Європейського Союзу.

Вони рухалися через Боснію і Герцеговину з Туреччини, далі планували потрапити до Хорватії і просити тут політичного притулку. Боснія і Герцеговина повідомляла, що Хорватія перешкоджає їхньому в'їзду в країну.

У листопаді в Хорватії також були затримані кілька десятків уродженців Чечні, які, як повідомлялося, збиралися відправитися звідси в інші країни Європи. ЗМІ також повідомляли, що ці особи писали заяви на надання притулку, і згодом їх нібито примушували підписати відмову від заяв.

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