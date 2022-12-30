Частині з них відмовили у в'їзд до Боснії і Герцеговини і відправили до Туреччини.

Кілька десятків чеченців намагаються потрапити до Європейського Союзу через Боснію і Герцеговину, тікаючи від мобілізації на війну проти України, та стикаються із проблемами.

Зокрема, у четвер, 29 грудня, групу чеченців затримали в аеропорту Сараєво ніби для "перевірки даних та оцінки обґрунтованість їхнього наміру в'їхати до Боснії і Герцеговини", повідомляє "Радіо Свобода".

За словами представника прикордонної поліції Боснії і Герцеговини Свевлад Хофмана, йдеться про людей, які не мали зворотних квитків.

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"Встановлено, що ці люди намагаються зловживати безвізовим режимом Росії та БіГ", – сказал він.

Поліція не сповіщає, про яку кількість людей йдеться. За інформацією "Кавказ.Реалії" (проект "Радіо Свобода"), затримані були 20 осіб, серед яких є діти. Деякі з них пов’язували свій візит до країни із втечею від мобілізації на війну проти України. Зрештою прикордонники відмовили їм у в’їзді, 29 грудня цих осіб повернули до Туреччини, з якої вони прямували в БіГ. Дехто з затриманих розповіли журналістам, що планували просити політичного притулку в Хорватії.

Раніше цього тижня Міністерство безпеки Боснії і Герцеговини сповіщало про перебування в країні близько 50 громадян РФ, переважно з Чечні.

"Ці люди в'їхали в нашу країну легально на підставі безвізового режиму і можуть перебувати до 30 днів. Більшість цих людей ... хочуть продовжити подорож до ЄС, бо, за власними заявами, хочуть уникнути мобілізації в країні", – йшлося в повідомленні за 27 грудня.

Тоді ж міністр безпеки БіГ Селмо Цикотич сповіщав, що ці люди легально в’їхали до Боснії та Герцеговини, але до Хорватії потрапити не можуть.

"Вони хочуть політичного притулку в Хорватії. Хорватія наразі не погоджується на це", – казав Цикотич

Водночас Міністерство внутрішніх справ Хорватії заявило, що Загреб не відмовляв у в'їзді цій групі осіб. Також там повідомляли, що певна кількість чеченців отримала дозвіл на в’їзд, але кількість не назвали.

Росія вже відреагувала на повідомлення про своїх громадян, що застрягли на шляху між Боснією і Герцеговиною та Хорватією, тікаючи від мобілізації. Російське посольство назвало ці повідомлення "спекуляціями", пише російське пропагандистське агентство "РИА Новости".

Мобілізація в Чечні

Російський диктатор Володимир Путін, як зазначали аналітики ISW, гостро потребує підтримки чеченських бойовиків для продовження кривавої війни проти України. Вони виконують, зокрема, функції загороджувальних загонів.

Лідер Чечні Рамзан Кадиров заявляв про наміри відправити на війну від 300 до 400 тисяч чеченців – близько чверті населення. Станом на кінець вересня Кадиров сповіщав про залучення лише 20 тисяч осіб. При цьому він заявляв, що Чечня "перевиконала на 254%" план щодо проведення мобілізаційних заходів і тому не долучатиметься до оголошеної в РФ 21 вересня часткової мобілізації. Вже на початку листопада Кадиров повідомив про продовження мобілізаційних заходів у республіці.

Ще влітку ЗМІ повідомляли, що мешканців Чечні шантажують викраденням рідних, катуваннями та іншими методами тиску, якщо ті відмовляться їхати воювати в Україну.

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