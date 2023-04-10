Він став амбасадором United24.

Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки сьогоднішніх дипломатичних зусиль з прем'єр-міністрами Іраку Мухаммадом Шіа Ас-Судані, Греції - Кіріакосом Міцотакісом та британським мільярдером Річардом Бренсоном.

У своєму вечірньому зверненні до українців президент заявив, що продовжує розширювати зовнішньополітичні можливості України. "Сьогодні домовились з прем’єр-міністром Іраку про нову енергію наших міждержавних взаємин. Я поінформував пана прем’єр-міністра про наші зусилля, щоб повернути мир і цілісність Україні, зокрема про нашу формулу миру. І я вдячний за готовність не просто шукати, а реально знайти, як зробити нашу співпрацю сильнішою", - зазначив Зеленський.

Також глава держави повідомив, що поговорив сьогодні з прем’єр-міністром Греції, переважно щодо наявних викликів. "Розказав про безпекову ситуацію, ширше – про нашу активність заради повернення миру й захисту людей. Дякую Греції за готовність продовжувати наявну співпрацю та йти разом до більшого", - додав Зеленський.

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Також повідомляється, що президент зустрівся сьогодні в Києві з дуже відомим британським підприємцем і давнім другом України Річардом Бренсоном. "Він підтримує нас іще з 14-го року – і словом, і конкретною роботою. Зараз вирішив приєднатися до команди амбасадорів United24. Дякую за це!" - зазначив Зеленський.

"Обговорили, як саме глобальний вплив пана Бренсона може допомагати нашому відновленню, відбудові наших освітніх інституцій, залученню технологічної допомоги для України, зокрема, щоб проводити гуманітарне розмінування", - додав президент.

Платформа United24: що відомо

Нагадаємо, що 5 травня 2022 року президент Володимир Зеленський започаткував проект підтримки України United24.

Серед амбасадорів проекту багато відомих особистостей, зокрема футболіст Андрій Шевченко, тенісистка Еліна Світоліна, сценарист Лієв Шрайбер, попрок-гурст Imagine Dragons, дизайнер Демна Гвасалія, акторка Барбра Стрейзанд, актор Марк Гемілл, боксер Олександр Усик, астронавт Скотт Келлі, історик Тімоті Снайдер, співак Бред Пейслі, кінорежисер Мішель Хазанавічус, акторка Кетрін Винник, кіберспортивна організація Natus Vincere та телеведучий Беар Гріллз.

19 березня президент повідомив, що благодійна платформа вже перетнула межу в 300 мільйонів доларів внесків.

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