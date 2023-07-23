Росія робить судноплавство в Чорному морі небезпечним для будь-кого.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг погодився на запит української сторони скликати зустріч новоствореної Ради Україна-НАТО для "консультації щодо останніх подій".

Речниця Альянсу Оана Лунгеску розповіла, що зустріч відбудеться у середу на рівні послів з метою "консультацій щодо останніх подій та обговорення транспортування українського збіжжя через Чорне море", повідомляє dpa.

Раніше у Зеленського заявили, що Україна знищуватиме російські кораблі, якщо РФ зважиться атакувати цивільні судна в Чорному морі після виходу з так званої "зернової угоди".

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Зрив зернової угоди Росією - деталі

17 липня Росія відкликала гарантії безпеки судноплавства в Чорному морі. Після виходу Росії з так званої "зернової угоди" в Міноборони РФ заявили, що будуть атакувати судна з українським зерном, вважаючи їх "перевізниками зброї".

Реагуючи на дані погрози, в Міністерство оборони України заявили, що так само розглядатимуть усі судна, які йтимуть до російських портів Чорним морем, як такі, що перевозять зброю.

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