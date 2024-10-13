Медведєв закликає "не будити звіра".

У Росії відреагували на слова колишнього начальника Генерального штабу Польщі про миттєву відповідь на можливе вторгнення РФ у країни Балтії.

Заступник голови Ради Безпеки Російської Федерації, колишній президент Дмитро Медведєв опублікував у своєму Telegram-каналі черговий образливий пост, у якому назвав Польщу "заплюваною" країною:

"Колишній НГШ заплюваної Польщі на прізвище Анджейчак погрожує Росії нападом "безпосередньо на Санкт-Петербург". Він би, відставний дурень, згадав про численні поділи Польщі і не будив звіра. А то ж Варшава була частиною Російської імперії. Скучив?".

Загроза нападу Росії на країни Балтії

Нагадаємо, цього тижня у Вільнюсі відбулася Міжнародна конференція "Захист Балтії: уроки війни в Україні". Під час зустрічі учасники обговорювали ймовірність вторгнення росіян на територію Естонії, Латвії, Литви та Польщі.

Радник литовського президента Кястутіс Будріс вважає, що такий напад стане більш імовірним, якщо Білорусь стане повноцінною частиною "Союзної держави".

Колишній глава польського Генерального штабу сказав, що союзники завдадуть ударів по всіх стратегічних об'єктах Росії в радіусі 300 кілометрів, якщо окупаційні війська перейдуть литовський кордон.

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