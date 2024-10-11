Наразі Генеральні штаби цих країн активно працюють над тим, щоб бути готовими до ймовірного протистояння.

Військові з Польщі та країн Балтії обговорили військову відповідь на можливе російське вторгнення. Вони не виключають, що після війни в Україні Росія може спрямувати свій "імперіалістичний експансіонізм" на Естонію, Латвію, Литву та Польщу.

Про це заявив на конференції Defending Baltics радник президента Литви з національної безпеки Кястутіс Будріс, пише BILD. Він попередив, що ймовірність такого сценарію зросте, якщо Білорусь повністю стане частиною так званої Союзної держави.

Подібної думки дотримується начальник Генштабу Польщі Раймунд Анджейчак. "Україна дає нам кілька років. Якщо Росія переможе в Україні, ми матимемо одну російську дивізію у Львові, одну в Бресті і одну в Гродно", - сказав він.

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Польський топ-військовий зауважив, якщо російські війська перейдуть кордон з Литвою, піде "негайна відповідь":

"Не першого дня, а першу хвилину. Ми вдаримо по всіх стратегічних об'єктах у радіусі 300 кілометрів. Ми нападемо безпосередньо на Санкт-Петербург".

Анджейчак також зазачив, що напад на Польщу чи країни Балтії буде початком тотального протистояння. На випадок такого сценарію Польща наразі закуповує 800 ракет із дальністю до 900 кілометрів.

"Ми повинні бути в змозі завдати удару у відповідь негайно самі, не чекаючи рішення в деяких столицях НАТО про те, чи варто задіяти статтю п'ять", - додав командувач литовської армії Раймундас Вайкшнорас.

Активність Росії на кордонах НАТО

Як писав УНІАН, НАТО може створити щит протиповітряної оборони на східному фланзі, адже впродовж війни в Україні були випадки, коли російські ракети та дрони влучали на території країн НАТО.

Зокрема нещодавно у Румунії неподалік кордону з Україною виявили уламки російського дрона. Румунські високопосадовці кажуть, що території, де були знайдені уламки є заболоченою місцевістю за межами міст, тому інфраструктура не пошкоджена.

Також повідомлялось, що у Латвії впав російський безпілотник. Уламки були виявлені в суботу в Резекненському районі. Тоді поліція розпочала розслідування обставин події.

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