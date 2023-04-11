Також Канада запроваджує санкції проти 14 російських фізичних осіб

Канада запроваджує додаткові санкцій проти Росії та Білорусі.

Про це заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо на спільній прес-конференції з прем’єром України Денисом Шмигалем. Цього разу санкції ударять по об'єктах, які пов'язані з групою "Вагнера".

"Щоб підтримувати тиск на російський режим, ми оголошуємо нові санкції проти 14 російських фізичних осіб та 34 організацій, включно з об’єктами безпеки, пов’язаними з групою "Вагнера". На додаток до подальшого тиску на тих, хто підтримує Путіна в Білорусі, ми оголошуємо додаткові санкції проти 9 організацій, пов’язаних з білоруським фінансовим сектором", - сказав він.

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Санкції проти Пригожина та ПВК "Вагнера"

На початку року у Держдепі заявили, що Штати працюють над нейтралізацією діяльності ПВК "Вагнер".

У січні США ввели проти "Вагнера" санкції та визнали її транснаціональною злочинною організацією. Вже у лютому Євросоюз запровадив санкції проти осіб, пов'язаних з ПВК.

Того ж місяця Україна запровадила санкції проти доньок Пригожина та причетних до ПВК "Вагнер".

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