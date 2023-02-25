Також до чорного списку потрапили члени угруповання, які задіяні у злочинній діяльності на території Африки.

Європейський союз запроваджує нові санкції проти ряду фізичних та юридичних осіб, пов'язаних з "групою Вагнера". Таке рішення в суботу, 25 лютого, затвердила Рада ЄС, повідомляє прес-служба організації.

Так, під нові обмеження в рамках Глобального режиму санкцій ЄС потрапили:

дві фізичні особи, причетні до "дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності" України;

вісім фізичних та сім юридичних осіб, причетних до "серйозних порушень прав людини" в Центральноафриканській Республіці та Судані;

одна фізична особа, відповідальна за підрив миру і стабільності в Малі.

Відео дня

Як пояснили в прес-службі Євроради, до санкційного списку потрапили два командири підрозділів "групи Вагнера, які брали активну участь у захопленні міста Соледар, глава групи Вагнера в Малі, а також радник з безпеки президента ЦАР, представник "групи Вагнера" в цій країні і деякі інші відомі члени групи.

Також під санкціями опинилися кілька юридичних осіб, задіяних у діяльності "Групи Вагнера" на території Африки.

Всім особам їх списку заморожені активи, громадянам і компаніям ЄС заборонено з ними працювати, а фізособам зі списку заборонений в'їзд в ЄС.

Європейські санкції проти Росії

24 лютого ЄС затвердив вже 10-й пакет санкції проти Росії. В чорні списки потрапили три великих банки, ряд компаній, окремо Міноборони РФ і Служба зовнішньої розвідки РФ, а також відомі путіністи.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи цю подію, запевнив, що робота над новими санкціями буде продовжена. Наступною метою має стати російська атомна галузь.

Лідери країн "Великої сімки" і керівництво Європейського Союзу також обіцяють зробити наступні кроки щодо введення санкцій проти Росії. Зокрема вони хочуть закрити лазівки для обходу вже введених обмежень.

Вас також можуть зацікавити новини: