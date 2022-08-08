Олег Серебрян зазначив, що "зробимо все, щоб уникнути військової конфронтації".

Хвиля фейкових повідомлень про мінування в Молдові і заяви представників "Придністров'я" про бажання приєднатися до Російської Федерації можуть бути прелюдією до вторгнення.

Про це розповів заступник прем'єр-міністра Молдови Олег Серебрян в інтерв'ю The Times.

22 липня так званий міністр закордонних справ "Придністров'я" Віталій Ігнатьєв заявив про наміри входження невизнаної республіки до складу РФ, що співпало з хвилями масових мінувань.

"Це явна провокація-ідея, що вони повинні бути незалежними, давня, але те, що вони повинні приєднатися до Росії, було несподіваним. Це вони вперше таке сказали. Війна в Україні означає, що ми турбуємося, що мова йде не просто про заяву, а про свого роду прелюдію до операції в Молдові", – заявив Серебрян.

За його словами, Молдова "зробимо все, щоб уникнути військової конфронтації, але це не на 100% залежить від Кишенева".

"Ми були здивовані, деякі місцеві політики в останні кілька тижнів були напружені, ми стурбовані, що є певна синергія між "мінуваннями", новою риторикою з Гагаузії, новою, більш агресивною риторикою з Тирасполя – ми вважаємо, що між ними є зв'язок", – підсумував заступник прем'єра.

Як раніше повідомляв УНІАН, на п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну президент Молдови Майя Санду заявила, що Молдові потрібно готуватися до режиму економії енергоресурсів цієї зими.

При цьому президент Майя Санду розповіла, що в Гагаузії є люди, які намагаються дестабілізувати ситуацію в Молдові і працюють на Росію.

Вас також можуть зацікавити новини: