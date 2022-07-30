Зараз серйозного ризику немає, але ситуація може змінитися за місяць або два, вважає глава держави.

Президент Мая Санду розповіла, що в Гагаузії є люди, які намагаються дестабілізувати ситуацію в Молдові і працюють на Росію.

Про це йшлося в її інтерв'ю румунському виданню HotNews.ro.

"Є певні спроби деяких осіб і груп в Гагаузії, які, як ми вважаємо, працюють на іноземні інтереси, дестабілізувати ситуацію. Це складно, але наші відомства намагаються тримати ситуацію під контролем, стежити за нею і вживати заходів, коли це необхідно. .. Ми чули від людей в Гагаузії заяви, спрямовані проти Молдови. Ми вважаємо, що ці люди працюють на Росію, і у них там є певна роль. Але в цілому ми не думаємо, що є великий ризик, і сподіваємося, що нам вдасться зберегти ситуацію стабільною", - сказала вона.

На думку Санду, поки немає серйозної загрози ні в Гагаузії, ні в Придністров'ї, але від цих людей йде великий ризик і ситуація може змінитися.

"Зараз ми вважаємо, що серйозного ризику немає. Але це не означає, що ситуація не може змінитися через місяць або два. Ми уважно стежимо за тим, що відбувається, спілкуємося з місцевим режимом, щоб переконатися, що там не вживають дії, які поставлять під загрозу здоров'я і безпеку громадян", — сказала Санду.

Вона наголосила, що велике значення в підтримці стабільності в Молдові відіграє енергетична безпека країни.

"Дуже важливо, щоб у нас був запасний план на випадок, якщо ми не зможемо знайти інші альтернативи. Тому що йдеться не тільки про вирішення енергетичної проблеми, а й про підтримку стабільності в Молдові. Це важливо для нас, для Румунії і для України", — сказала Санду.

Як писав УНІАН, на п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну президент Молдови Майя Санду заявила, що Молдові потрібно готуватися до режиму економії енергоресурсів цієї зими.

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