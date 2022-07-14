Санду нагадала, що Молдова підписала контакт з російським "Газпромом" на тих умовах, які були можливі.

На п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну президент Молдови Майя Санду заявила про те, що Молдові потрібно готуватися до режиму економії енергоресурсів цієї зими.

Про це повідомляє Newsmaker.

Санду нагадала, що Молдова підписала контакт з російським "Газпромом" на тих умовах, які були можливі.

"Я не збираюся продавати частину країни тільки для того, щоб у нас пів року був дешевший газ. Наша країна незалежна, і ми повинні дотримуватися цього. Так, важко всім. І не в останню чергу через те, що ми за цей час не шукали альтернативи, не інвестували в енергетичні проекти, тому що тоді не були в цьому зацікавлені", - зазначила президент.

Вона дорікнула опозиційним партіям за критику невигідного контракту, зауваживши, що самі вони не підписали довгостроковий договір з "Газпромом", коли були при владі й "служили Москві, а не своїм громадянам".

"Немає ринкових умов. Ціна не ринкова, а спекулятивна. Створюються такі обставини, щоб ціни на газ ставали захмарними", – сказала Санду.

Війна в Україні та ситуація в Молдові:

14 квітня 2022 року влада Молдови звинуватила російську армію в спробі вербування молдавських громадян. Заява прозвучала через кілька днів після того, як британська військова розвідка повідомила, що Москва намагалася поповнити свої сили в Україні, вербуючи людей в Придністров'ї.

22 квітня 2022 року у РФ заявили, що під час "другого етапу" війни російська армія планує встановити повний контроль над Донбасом, який дозволить створити сухопутний коридор до Криму, і контроль над півднем України, який дасть "ЗС РФ ще один вихід в Придністров'я, де відзначають факти утиску російськомовного населення".

25 квітня спецслужби РФ організували провокацію з вибухами в столиці невизнаної "Придністровської Молдавської Республіки".

26 квітня влада Молдови заявила про те, що не блокуватиме Придністров'я і виступає за мирне врегулювання ситуації. За словами президента Майї Санду, ескалація в Придністров'ї викликана "провоєнними" силами всередині регіону, зацікавленими в дестабілізації безпеки. "Це робить регіон вразливим і створює ризики для Молдови. Засуджуємо будь-які провокації та спроби залучити Молдову в дії, які можуть поставити під загрозу мир в країні", - заявила вона.

Разом з тим ніяких переговорів з російським президентом Володимиром Путіним Санду проводити не планує.

26 квітня 2022 року стало відомо про те, що війська російської Федерації готуються здійснити ракетний удар по придністровському регіону і звинуватити в цьому Україну.

27 квітня 2022 року президент Молдови Майя Санду визнала, що Молдова не має боєздатної армії. Глава держави підкреслила, що Молдова повинна докласти всіх зусиль для створення професійної та сучасної армії.

27 червня 2022 року Санду заявила, що поки не бачить неминучих загроз для України з боку Придністров'я, де знаходяться російські війська.

Того ж дня, 27 червня, президент України Володимир Зеленський заявив, що можлива атака з боку Придністров'я, на території якого перебувають російські військові, буде ляпасом, на який Україна відповість ударом.

14 липня 2022 року Санду заявила про те, що в разі нападу Росії, її країні доведеться воювати мотиками проти літаків.

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