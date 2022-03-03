Відтепер будь-хто, хто буде писати листа в посольство, повинен буде думати і про жертв російської агресії, і про героїв України.

Російське посольство у Вільнюсі змінить адресу на "Героїв України".

Про це повідомив мер міста Реміґіюс Шимашюс, передає Радіо Свобода.

"Відтепер на візитній картці кожного співробітника посольства Росії доведеться писати "Героїв України". І будь-хто, хто буде писати листа в посольство, повинен буде думати і про жертв російської агресії, і про героїв України", – зазначив очільник литовської столиці.

За словами Шимашюса, усі формальності, пов'язані з цим перейменуванням, влада міста вирішить найближчим часом.

Російське дипломатичне відомство публічно не коментувало це рішення.

Вас також можуть зацікавити новини: