Адресу посольства Росії у Вільнюсі змінять на "Героїв України" / фото Reuters
Російське посольство у Вільнюсі змінить адресу на "Героїв України".
Про це повідомив мер міста Реміґіюс Шимашюс, передає Радіо Свобода.
"Відтепер на візитній картці кожного співробітника посольства Росії доведеться писати "Героїв України". І будь-хто, хто буде писати листа в посольство, повинен буде думати і про жертв російської агресії, і про героїв України", – зазначив очільник литовської столиці.
За словами Шимашюса, усі формальності, пов'язані з цим перейменуванням, влада міста вирішить найближчим часом.
Російське дипломатичне відомство публічно не коментувало це рішення.