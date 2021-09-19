Понад два десятки жінок вийшли сьогодні на протест.

Співробітницям міського уряду Кабула наказали залишатися вдома. Працювати дозволяється тільки тим, кого не можна замінити чоловіками.

Про це заявив виконуючий обов'язки мера Кабула Хамдулл Намоні, пише The Guardian.

Він дав першу прес-конференцію з моменту свого призначення талібами.

За його словами, до захоплення влади талібами трохи менше однієї третини з майже 3000 міських службовців становили жінки, і вони працювали у всіх департаментах.

Читайте такожФранція поставила під сумнів свій союз з НАТОТепер співробітницям наказали залишатися вдома до подальшого рішення.

Винятки були зроблені для жінок, яких не можна було замінити чоловіками, а також для жінок, які обслуговують громадські туалети. Намоні не уточнив, скільки жінок-службовців змушені тепер залишатися вдома.

Також понад два десятки жінок вийшли сьогодні на вулиці афганської столиці Кабула з вимогою свободи та права на роботу й освіту. Вони скандували "Права жінок і права людини!" перед будівлею колишнього Міністерства у справах жінок, повідомляє DW.

Це міністерство радикальний ісламістський рух "Талібан" ліквідувало після взяття влади в Афганістані. Його будівлю таліби передали Міністерству збереження чеснот, тепер там базується релігійна поліція, яка стежить за дотриманням норм ісламу.

Захоплення влади в Афганістані талібами

Як повідомляв УНІАН, рух "Талібан", який вводив сувору версію ісламського законодавства, коли керував Афганістаном до 2001 року, повернув повний контроль над країною.

Раніше таліби оприлюднили рішення поступово відкрити середні школи тільки для хлопчиків і їх вчителів-чоловіків.

Крім того, вони заборонили дівчатам відвідувати середню школу (з сьомого класу), А також наказали університетам розділити студентів і студенток на різні групи.

*** Бойовики угруповання "Талібан" 15 серпня увійшли до столиці Афганістану Кабул, зайняли президентський палац і оголосили про повний контроль над територією країни. Президент Афганістану Ашраф Гані втік з країни.

Автори: Тамара Отовська, Людмила Жерновська