Афганкам дозволили відігравати певну роль у новому Кабміні, але не на керівних позиціях.

Таліби вирішили все ж не кликати жінок на посади міністрів у новому уряді Афганістану.

Про це заявив BBC високопоставлений член "Талібан" Шир Мохаммад Аббас Станекзай.

За його словами, уряд буде сформовано найближчими днями і буде при цьому інклюзивним. Станекзай каже, що жінок-міністрів в новому Кабміні не буде, хоча вони відіграватимуть певну роль в уряді.

Крім того, жінкам все ж дозволять працювати, але вони будуть змушені носити хіджаб і дотримуватися афганського законодавства.

Читайте такожБойовики "Талібану" вбили жінку без паранджі на очах у всього селаТакож в уряді талібів на жодних посадах не буде членів попередніх кабінетів міністрів, а також екс-президента Хаміда Карзая, який зараз перебуває в ув'язненні. Але в Кабмін увійдуть представники всіх етнічних груп країни.

Станекзай запевняє, що життю колишніх афганських чиновників нічого не загрожує. Та навіть мало того - вони без будь-яких проблем в будь-який момент можуть виїхати з країни, якщо того захочуть.

Станекзай обіцяє, що через два дні відкриється аеропорт Кабула, і всі охочі зможуть залишити країну, отримавши необхідні документи і візи.

Нагадаємо, що 15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, в тому числі і столиці - Кабула. А 30 серпня США заявили про завершення виведення свого військового контингенту.

Автор: Станислав Кожемякин