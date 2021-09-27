За словами релігійної поліції "Талібану", кожного порушника буде покарано.

Рух "Талібан", що захопив владу в Афганістані, почав забороняти перукарям голити та підстригати бороди клієнтів, заявивши, що це порушує ісламський закон.

За словами релігійної поліції талібів, кожен, хто порушить заборону, буде покараний, повідомляє BBC.

В оголошеннях, розташованих у салонах на півдні провінції Гільменд, офіцери "Талібану" попереджають про те, що перукарі мають дотримуватися законів шаріату щодо стрижки та бороди. "Ніхто не має права скаржитися", - йдеться в тексті оголошення.

Деякі перукарі у столиці країни, Кабулі, заявили, що вони також отримували аналогічні накази.

"Бойовики продовжують навідуватися і наказувати нам припинити стригти бороди. Один з них сказав мені, що вони можуть надіслати таємних інспекторів, щоб зловити нас", - розповів один з кабульських перукарів.

Інший перукар, керівник великого салону в місті, повідомив, що йому зателефонував хтось, хто назвався чиновником, і наказав "припинити слідувати американському стилю", не голити та не стригти клієнтам бороди.

Читайте такожНауковці з'ясували, чому в чоловіків еволюційно з'явилася бородаПопри обіцянки талібів відійти від суворих правил, що діяли за часів їх минулого перебування при владі в 1996-2001 роках, практика заборони на стрижку борід говорить про зворотне. У ті часи ісламісти забороняли пишні зачіски та наполягали, щоб чоловіки відрощували бороди. Однак відтоді чимало афганців почали віддавати перевагу голінню і слідувати різним модних тенденціям.

Тепер перукарі скаржаться, що не знають, як вести бізнес в умовах заборон.

"Упродовж багатьох років мій салон був місцем, де молоді люди могли голитися за своїм бажанням і виглядати модно. Немає сенсу продовжувати цей бізнес", - розповів один з них.

Деякі вже перестали надавати послуги зі стрижки борід, навіть попри те, що поки не отримали офіційної заборони.

"Клієнти не голять бороди, тому що не хочуть, щоб бойовики "Талібану" переслідували їх на вулицях. Вони хочуть зливатися з ними і виглядати як вони", - розповів один з таких перукарів.

Заборони в Афганістані при талібах

Через три тижні після силового захоплення влади в Афганістані таліби у вівторок, 7 вересня, призначили головних міністрів свого нового уряду, в якому не виявилося жодної жінки. При цьому у країні придушуються акції протестів сил опору, а також активістів, які виступають на захист прав жінок.

Читайте такожТаліби вивісили на міських вулицях трупи вбитих людей (фото)Під час попереднього встановлення ісламського емірату Афганістану (з 1996 по 2001 рік) жінкам було заборонено серед іншого працювати, вчитися і виходити з дому без супроводу чоловіка зі своєї сім'ї.

У новому режимі таліби вже оголосили про запровадження для жінок в Афганістані деяких заборон. Серед іншого їм заборонять займатися будь-яким видом спорту, який "оголює тіло", зокрема, й спортсменкам з національних збірних, а також вже заборонили працювати та зобов'язали залишатися вдома, називаючи це, однак, тимчасовим заходом.

Афганські дівчатка не зможуть повернутися до навчання в середній школі, а викладачки - до роботи в закладах середньої освіти, оскільки члени руху "Талібан" дозволили ходити на уроки лише хлопчикам і вчителям-чоловікам.

Співробітницям міського уряду Кабула наказали залишатися вдома. Працювати дозволяється тільки тим, кого не можна замінити чоловіками.

При цьому запроваджуються й заборони, що стосуються не лише жінок. Так, наприклад, в Афганістані буде заборонено публічно виконувати та слухати музику, адже це, за словами "Талібану", заборонено в ісламі.

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Автор: Катерина Комолова