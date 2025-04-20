Американський телеканал Fox News вів трансляцію великоднього богослужіння Православної церкви України з Михайлівського Золотоверхого собору в Києві паралельно з трансляцією богослужіння в Храмі Христа Спасителя в Москві, в якому брали участь Путін і патріарх Кирило.
При цьому основним було відео з Москви, а у "віконці" поруч транслювалося богослужіння з Києва, який було підписано "російським".
Перший час відео трансляції було підписано як "Великоднє богослужіння: Київ, Україна". Однак коли трансляція відновилася після перерви підпис змінився на: "Великоднє богослужіння: Київ, Росія".
Помилку з часом виправили, проте глядачі встигли наробити скріншотів.
Путін оголосив великоднє перемир'я
Росія оголосила про введення "великоднього перемир'я" з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня.
Водночас сьогодні вранці Володимир Зеленський повідомив, що на фронті обстріли тривають. За його словами, станом на 6.00 відбулося вже 59 російських обстрілів і п'ять штурмових дій російських підрозділів.