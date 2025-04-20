Він зазначив, що українці хочуть миру від самого початку повномасштабного вторгнення РФ і наші громадяни єдині в цьому бажанні.

Президент Володимир Зеленський привітав українців з Великоднем і зазначив, що громадяни України всіх християнських конфесій відзначають це свято в одну дату.

"Зло має свою годину, а Бог має свій день. Це один із сенсів, що закладено в історію Христа. Про те, що рано чи пізно, але неодмінно зло відступить і життя переможе", - сказав глава держави.

Він зазначив, що українці хочуть миру від самого початку повномасштабного вторгнення РФ і наші громадяни єдині в цьому бажанні.

"Ми хочемо цього всі 1152 дні повномасштабної війни. Ми єдині в цьому. Щодня й особливо сьогодні, коли українці всіх християнських конфесій відзначають Великдень в одну дату. Разом. Ми разом боремось за Україну. І разом молимось за Україну", - звернувся він.

Зеленський побажав, щоб війна закінчилась і в Україні встановився довготривалий мир.

"Нехай година зла скінчиться. Прийде день життя. День миру. День України. День довжиною в століття. І ми зможемо знову зібратися разом. За одним столом. У мирний Великдень. Хай усе це здійсниться. Хай Бог поможе нам у цьому. Хай буде мир. Хай буде Україна. Христос воскрес! Воістину воскрес!", - сказав президент.

Великоднє перемир'я в Україні

Перед Великоднем українців попереджали про небезпеку російських ударів. А вчора ввечері російський диктатор Путін оголосив, що запроваджує на 30 годин великоднє перемир'я.

Перед цим військовий експерт і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан заявив, що Путін утримається від наказів бити по українських містах на Великдень.

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