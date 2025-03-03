За даними ЗМІ, є заглиблі та поранені, водія вже затримано.

У Німеччині стався новий інцидент із наїздом машини на велику групу пішоходів – вже третій за останні три місяці. Цього разу у місті Мангейм, що на південному заході країни недалеко від кордону з Францію.

Як повідомляє BILD, двоє людей загинули, ще 25 отримали поранення, щонайменше 15 осіб перебувають у тяжкому стані. Reuters із посиланням на заяву поліції повідомляє про одного загиблого і кількох травмованих

Інцидент стався у центрі міста біля популярного магазину Galeria Kaufhof. Чорний позашляховик врізався в натовп людей. Reuters пише, що інцидент стався, коли натовп зібрався на парад, щоб відзначити сезон карнавалу. Чорний позашляховик на великій швидкості в'їхав у групу людей, які рухалися від центральної площі Парадеплац до водонапірної вежі міста.

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Водія вже затримали поліцейські, його мотиви поки що невідомі. Повідомляється, що центр міста перекрито. Усі дороги та мости, що ведуть з міста, контролюють поліцейські з автоматами, а над Мангеймом кружляє гелікоптер.

Газета Rheinpfalz додає, що у відділенні інтенсивної терапії університетської клініки Мангейма оголошено аварійну тривогу. Поліція закликала громадян уникати центру міста.

Автомобільні теракти в Німеччині

Як писав УНІАН, наприкінці грудня у місті Магдебург правий активіст на авто врізався в людей на різдвяному ярмарку. Постраждали десятки людей, були й загиблі. Водій цілеспрямовано намагався вбити якнайбільше випадкових гостей ярмарку.

В лютому аналогічний випадок стався у місті Мюнхен за день до початку міжнародної конференції з безпеки. Там водій вразався в групу мітингарів, які вимагали підвищення зарплатні. Водієм виявився молодий уродженець Афганістану.

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