Це сталося за день до відкриття в місті важливої міжнародної конференції, присвяченої питанням глобальної безпеки.

У німецькому Мюнхені, де завтра відкривається міжнародна Конференція з безпеки, автомобіль врізався в натовп людей на вулиці. Постраждали десятки людей, повідомляє Bild.

За інформацією поліції, близько 10:30 за місцевим часом автомобіль Mini Cooper врізався в учасників профспілкової демонстрації в центрі міста. Постраждали щонайменше 27 осіб, двоє людей перебувають у важкому стані. Серед постраждалих є діти.

За інформацією Bild, водія вже затримано. Ним виявився 24-річний уродженець Афганістану, який перебував у Німеччині в статусі прохача притулку. Раніше його притягували до відповідальності за злочини, пов'язані з крадіжкою і наркотиками, проте з країни його так і не депортували.

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За словами очевидців, поліцейські, які приїхали на місце, нібито відкрили вогонь по двох чоловіках. Імовірно, один із них дістав поранення. Однак ця інформація поки що не була офіційно підтверджена.

Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зьодер назвав те, що трапилося, навмисним "нападом". Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що афганець, який скоїв наїзд на учасників демонстрації в Мюнхені, має бути засуджений і депортований. Він також назвав те, що трапилося, "жахливим злочином".

Міністр внутрішніх справ Баварії Йоахім Херрман повідомив, що афганець, імовірно, не вибирав конкретно демонстрацію профспілки як мету.

"Ми виходимо з того, що жертви нападу виявилися такими випадково", - зазначив він.

Як зазначає Bild, учасники демонстрації - це муніципальні службовці Мюнхена, які вимагали підвищення зарплати і додаткових вихідних.

Наїзди на перехожих у Німеччині

Як писав УНІАН, теракти у форматі цілеспрямованого наїзду автомобіля на групу перехожих відбуваються в Німеччині не вперше. Так, наприкінці грудня подібне сталося в Магдебурзі. Там правий активіст врізався в людей на різдвяному ярмарку. Постраждали десятки людей, були й загиблі.

Рівно за вісім років до того аналогічний теракт стався в Берліні. Тоді терорист-іноземець на фурі вбив 12 людей на різдвяному ярмарку.

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