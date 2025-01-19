Додаток став недоступним на ринку США, і його більше не можна завантажити через магазини програм Apple та Google.

TikTok припинив роботу для своїх 170 мільйонів користувачів у США після набуття чинності закону, що зобов’язує китайську материнську компанію ByteDance продати свою частку в додатку або зіткнутися із забороною, передає Financial Times.

У спливаючому вікні додатка з’явилося повідомлення: "У США прийнято закон, що забороняє TikTok. На жаль, це означає, що ви поки що не можете користуватися TikTok".

Також компанія зазначила: "Нам пощастило, що президент Трамп дав зрозуміти, що він працюватиме з нами над рішенням щодо відновлення TikTok, коли він вступить на посаду. Будь ласка, залишайтеся з нами!"

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Додаток став недоступним на ринку США, і його більше не можна завантажити через магазини програм Apple та Google. Аналогічні обмеження торкнулися й інших програм ByteDance, зокрема CapCut та Lemon8.

Верховний суд США у п’ятницю підтвердив закон, прийнятий Конгресом у 2023 році, який вимагає від ByteDance продати TikTok через побоювання, що додаток може використовуватися для шпигунства або поширення пропаганди. TikTok заперечує будь-який вплив китайського уряду.

У суботу новообраний президент Дональд Трамп заявив, що, "швидше за все", продовжить термін для розв’язання ситуації на 90 днів після вступу на посаду в понеділок.

З опівночі Apple, Google та Oracle заборонено надавати послуги для розповсюдження додатка. Їм загрожують штрафи у розмірі 5000 доларів за кожного користувача у разі порушення закону. TikTok у п’ятницю повідомив, що через відсутність чітких заяв від Білого дому та Мін’юсту додаток буде змушений припинити роботу 19 січня.

Прес-секретар Білого дому Карін Жан-П’єр заявила, що немає причин для дій з боку TikTok або інших компаній до вступу Трампа на посаду.

TikTok намагався знайти рішення для продовження роботи, однак це виявилося технологічно неможливим у визначені терміни. Китай також виступив проти продажу платформи.

Невизначеність змусила багатьох користувачів і маркетологів перенаправляти активність на альтернативні платформи, як-от Instagram. Усередині компанії панувала напруженість: працівникам гарантували збереження робочих місць, навіть якщо додаток закриють.

Один із рекламодавців зазначив: "Це дуже безладно, і хоча люди не здивовані, це було справді неможливо спланувати".

Заборона TikTok у США: що треба знати

Як писав УНІАН, офіційні особи США неодноразово звинувачували TikTok у таємному збиранні інформації про користувачів-американців. Зокрема лунали занепокоєння, що ці дані можуть потрапити у розпорядження китайського уряду, оскільки власником відеохостингу є пекінська компанія ByteDance. Також були питання до того, чи не маніпулює TikTok алгоритмами рекомендацій відео в інтересах китайського уряду.

Хоча у ByteDance ці звинувачення відкидали, у квітні минулого року Конгрес США схвалив закон, відповідно до якого TikTok або має припинити роботу в США (шляхом заборони нових інсталяцій на смартфони користувачів-американців при збереженні роботи застосунку, якщо він уже інстальований), або змінити власника.

Наразі немає жодних надійних даних про можливість продажу TikTok іншому власнику, але, за даними ЗМІ, ByteDance вирішила не розтягувати час виходу з американського ринку і планує повністю зупинити роботу TikTok на смартфонах американців, навіть тих, де застосунок вже був інстальований.

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