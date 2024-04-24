Очікується, що компанія буде оскаржувати це в суді.

Конгрес США схвалив рішення про заборону китайської соціальної мережі TikTok. Застосунок буде недоступний для завантаження через 270 днів, якщо китайський власник не продасть платформу.

Як повідомляє Financial Times, у вівторок 79 членів Сенату проголосували за заборону соцмережі, проти 18 проти. Це рішення наштовхує компанію ByteDance відмовитись від TikTok, щоб уникнути заборони. Очікується, що TikTok подасть позов до суду, щоб заблокувати закон.

Заборона TikTok означатиме, що застосунок більше не отримуватиме оновлень, що ускладнить його використання в міру розвитку операційних систем і з часом зробить його застарілим.

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Законопроект швидко набув популярності після брифінгів представників служби безпеки, які попередили, що Пекін може змусити ByteDance передати особисті дані 170 мільйонів американців, які використовують застосунок.

Палата представників ухвалила законопроект минулого місяця, але він зіткнувся з перешкодами в Сенаті через занепокоєння щодо порушення свободи слова. Спікер Палати представників від Республіканської партії Майк Джонсон, зробивши крок, який допоміг прискорити цей захід, об’єднав його з фінансуванням для України, створивши пакет, проти якого більшість сенаторів навряд чи виступить.

Виступаючи в Сенаті раніше у вівторок, Марія Кантвелл, голова комітету з питань торгівлі від Демократичної партії, яка раніше мала застереження щодо законопроекту, закликала своїх колег підтримати його.

"Конгрес діє для того, щоб запобігти шпигунству, операціям невидимого спостереження з боку іноземних ворогів, завдаючи шкоди вразливим американцям, нашим військовослужбовцям і жінкам, а також персоналу нашого уряду США", - сказала вона.

TikTok заперечує, що китайський уряд має будь-який контроль над застосунком. Марк Ворнер, голова Комітету з розвідки Сенату від Демократичної партії, у вівторок заявив, що той факт, що китайський уряд лобіював законопроект перед членами Конгресу, свідчить про те, "як багато Сі Цзіньпін вклав у цей продукт".

Сенатори також закликали молодих американців зрозуміти, що Конгрес намагався захистити їх, а не намагався заборонити популярний застосунок.

"Багато американців, особливо молодих американців, справедливо скептично налаштовані. Зрештою, вони не бачили того, що бачив Конгрес. Вони не були присутні на секретних брифінгах, які проводив Конгрес, на яких глибше розглядалися деякі загрози, пов’язані з іноземним контролем над TikTok", - сказав Ворнер.

Більшість китайських експертів у Вашингтоні мають сумнів, що Пекін дозволить ByteDance передати алгоритм, який зробив програму настільки успішним аналогом TikTok у США, якщо компанія не виграє в суді.

Заборона TikTok у США: що відомо

13 березня 2024 року Палата представників Конгресу США переважною більшістю голосів проголосувала за законопроект, який може заборонити TikTok. Американські законотворці вважають, що сервіс становить загрозу національній безпеці.

Згодом стало відомо, що екс-міністр фінансів США Стівен Мнучін збирає групу інвесторів для придбання сервісу TikTok.

Раніше про намір купити TikTok заявляв екс-гендиректор Activision Blizzard Боббі Котік. Водночас залишається незрозумілим, чи дозволить уряд Китаю ByteDance продати сервіс покупцю зі США.

Там уже висловився про заборону TikTok у США. Пекін дав зрозуміти власникам сервісу, що ставить "національну гідність" вище за приватні фінансові інтереси.

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