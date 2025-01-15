Хоча уряд США вимагав просто заборонити нові завантаження застосунку на телефон, в самій компанії вирішили діяти ще жорсткіше.

Китайський відеохостинг TikTok планує зробити недоступним свій додаток для користувачів у США вже з неділі, 19 січня, коли має набути чинності федеральна заборона на його роботу. Про це повідомляє Reuters із посиланням на поінформовані джерела.

Ухвалений Конгресом закон передбачає заборону лише на нові завантаження TikTok з магазинів додатків Apple та Google, тоді як на смартфонах, де він уже встановлений, застосунок мав би працювати у звичайному режимі принаймні ще деякий час.

Однак компанія-власник TikTok вирішила вчинити інакше. З неділі, запускаючи застосунок, люди бачитимуть спливаюче повідомлення із посиланням на сайт з інформацією про заборону відеохостингу. Користувачам також буде надана можливість скачати дані свого акаунту.

Відео дня

Такий формат зупинки роботи застосунку не вимагає тривалої підготовки, запевнило поінформоване джерело. Якщо пізніше заборону на роботу TikTok у США буде скасовано, компанія зможе відновити її за відносно короткий час.

Заборона TikTok у США

Як писав УНІАН, власником TikTok є приватна китайська компанія ByteDance. Офіційні особи США неодноразово звинувачували китайського власника платформи у таємному зборі інформації про американців, а також у маніпуляціях з алгоритмами рекомендацій відео в інтересах уряду КНР. У ByteDance ці звинувачення відкидали.

Зрештою у квітні минулого року Конгрес США схвалив рішення про заборону роботи TikTok. Застосунок буде недоступний для завантаження, починаючи з 19 січня цього року, якщо китайський власник не продасть платформу.

ByteDance намагалася оскаржити заборону через суд, але на сьогодні рішення щодо позову немає.

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