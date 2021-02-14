У січні джерела CNN повідомляли, що "офіс" буде займатися допомогою дітям.

Дружина 45-го президента США Дональда Трампа Меланія повідомила про відкриття своєї організації - «Офісу Меланії Трамп».

Читайте такожМеланія Трамп відмовилася запрошувати дружину Байдена в Білий дімКолишня перша леді ретвітнула запис зі сторінки нової організації. Однак, поки не уточнюється, чим буде займатися "офіс".

"Меланія Трамп оголошує про відкриття «офісу Меланії Трамп»", - йдеться в єдиному повідомленні на сторінці організації в Twitter.

Офіс Меланії Трамп: що відомо

У січні джерела CNN повідомляли, що "офіс" буде займатися допомогою дітям і буде продовженням програми Be Best (займалася дитячим здоров'ям, добробутом, безпекою в Інтернеті). За даними телеканалу, штаб-квартира буде розташовуватися в місті Палм-Біч (штат Флорида), передає kommersant.

Трамп наприкінці січня відкрив "офіс колишнього президента". Він займається кореспонденцією, публічними заявами та виступами 45-го президента.

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Автор: УНІАН