Офіс займатиметься кореспонденцією, публічними заявами та виступами Трампа.

45-й президент США Дональд Трамп відкрив свій офіс у Флориді.

Читайте такожБайден сумнівається в успіху імпічменту ТрампуЯк повідомляє Fox News, в прес-релізі його називають «офісом колишнього президента». Він буде займатися кореспонденцією, публічними заявами і виступами Трампа.

"Президент Трамп відтепер і навічно буде захисником американського народу", - йдеться в заяві, передає kommersant.

Трамп не з'являється на публіці з дня інавгурації Джо Байдена 20 січня. Того дня він відправився з Білого дому до Флориди. За даними ЗМІ, Трамп має намір взяти участь у наступних президентських виборах. 8 лютого в Сенаті почнеться розгляд питання про імпічмент 45-го президента. Його звинувачують у підбурюванні до заколоту.

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Автор: УНІАН