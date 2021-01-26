45-й президент США Дональд Трамп відкрив свій офіс у Флориді.
Читайте такожБайден сумнівається в успіху імпічменту ТрампуЯк повідомляє Fox News, в прес-релізі його називають «офісом колишнього президента». Він буде займатися кореспонденцією, публічними заявами і виступами Трампа.
"Президент Трамп відтепер і навічно буде захисником американського народу", - йдеться в заяві, передає kommersant.
Трамп не з'являється на публіці з дня інавгурації Джо Байдена 20 січня. Того дня він відправився з Білого дому до Флориди. За даними ЗМІ, Трамп має намір взяти участь у наступних президентських виборах. 8 лютого в Сенаті почнеться розгляд питання про імпічмент 45-го президента. Його звинувачують у підбурюванні до заколоту.
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