Болтон вважає, що Трампу неважливо, на яких умовах завершиться конфлікт.

Президент США Дональд Трамп прагне якомога швидше завершити війну в Україні, при цьому йому не особливо важливі умови, на яких це відбудеться. Про це заявив колишній радник обраного президента США Дональда Трампа Джон Болтон в інтерв'ю для японського телебачення.

"Трамп хоче завершити війну якомога швидше після вступу на посаду, і його не особливо хвилює, на яких умовах це буде досягнуто. Він просто хоче покінчити з цим", - заявив Болтон.

Він також вважає, що РФ може бути зацікавлена в досягненні угоди про припинення вогню і встановлення ліній розмежування, заснованих на поточній обстановці на фронті.

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"І чим довше це припинення вогню триватиме - тим більша ймовірність того, що ці лінії стануть новим кордоном між Росією та Україною", - зазначив Болтон.

Трамп і війна в Україні

Держсекретар США Ентоні Блінкен висловив побоювання, що адміністрація Дональда Трампа може відмовитися від ключових пунктів зовнішньої політики Джо Байдена, зокрема щодо Близького Сходу та України.

Раніше обраний президент США Дональд Трамп заявив, що не примушуватиме Україну починати передчасні переговори з РФ. Водночас поки що немає плану дій щодо України, який можна було б реалізувати після інавгурації 20 січня.

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