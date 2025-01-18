Трамп скептично ставиться до альянсів США, включно з НАТО, а також критикував військову допомогу США Україні.

Держсекретар США Ентоні Блінкен побоюється, що адміністрація Дональда Трампа може відмовитися від ключових пунктів зовнішньої політики Джо Байдена, зокрема щодо Близького Сходу та України.

В інтерв'ю Associated Press у свій останній робочий день Блінкен сказав, що є підстави турбуватися про те, що нова адміністрація може не реалізувати ініціативи, які впровадила команда Байдена, щоб покласти край війні в Газі, допомогти Україні звільнитися від російського втручання і зберегти міцні союзи з ключовими партнерами.

"Коли ми прийшли, ми успадкували партнерські угоди і союзи, які були серйозно пошарпані. Тож якщо минуле - це пролог, так, це буде викликати занепокоєння", - зазначив він.

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Блінкен зазначив, що не обізнаний з підходами команди Трампа, проте вважає, що "в деяких сферах може і, як мені здається, має бути реальна спадкоємність".

Як нагадує AP, Дональд Трамп скептично ставиться до альянсів США, включно з НАТО і оборонним партнерством в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Трамп також критикував військову допомогу США Україні та хвалив Володимира Путіна.

Водночас Блінкен висловив жаль, що адміністрація Байдена відволіклася від своїх центральних зовнішньополітичних пріоритетів через світові події, включно з виведенням військ з Афганістану, вторгненням Росії в Україну і кризою в секторі Газа, і все це забрало час і енергію від досягнення основних цілей, особливо в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Це "не те, на чому ми хотіли або очікували зосередитися", - сказав він.

Блінкен водночас заявив, що у всіх цих подіях він і його команда прагнули працювати в інтересах Америки.

"Я сподіваюся, що переваги такі й настільки очевидні, що майбутні адміністрації так чи інакше продовжать їх", - сказав він.

Ентоні Блінкен - заяви

Раніше Блінкен говорив, що Джо Байден готує для Дональда Трампа міцні позиції щодо України.

Так само він висловив упевненість, що Дональд Трамп зможе укласти "хорошу угоду" для України. На його думку, адміністрація Трампа працюватиме над "хорошою" і "сильною" мирною угодою.

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