За словами джерел, риторика і поведінка Зеленського були сприйняті американськими чиновниками як неповага.

Президент США Дональд Трамп "вигнав" українського лідера Володимира Зеленського. Про це пише кореспондент Fox News у Білому домі.

Журналістка Джекі Гайнріх, посилаючись на представників Білого дому, стверджує, що Зеленський не сам вирішив покинути будівлю, а був змушений піти.

"Українці благали про перезавантаження, але Рубіо і Вальц повідомили їм, що Зеленському потрібно покинути територію Білого дому і повернутися, коли він буде готовий до миру", - написала вона.

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За словами джерел, риторика і поведінка Зеленського були сприйняті американськими чиновниками як неповага. Вони стверджують, що він "знизував плечима і закочував очі" під час розмови.

Як зазначає Гайнріх, ланч, призначений для делегацій, у підсумку віддали співробітникам прес-офісу Білого дому.

Зустріч Зеленського з Трампом

Дональд Трамп і віцепрезидент США Джей Ді Венс публічно відчитали українського лідера. Почалося з того, що Венс заявив Зеленському, що війну потрібно закінчити дипломатією.

Потім віцепрезидент звинуватив українського президента в неповазі і невдячності за три роки американської підтримки, заявивши йому, що він не в тому становищі, щоб говорити США, як їм слід до цього ставитися.

Трамп і Зеленський так і не підписали угоду про ресурси, і український лідер залишив Білий дім.

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