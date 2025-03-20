Американський лідер зауважив, що ігнорувати РФ у геополітичному плані не вийде.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія має "найбільший шматок землі", тому її не можна ігнорувати. Відповідну заяву він зробив під час інтерв'ю Breitbart News.

"Ми повинні мати справу з Росією. У них найбільший шматок землі, на сьогоднішній день більший за Китай. У них 11 часових поясів. Ви можете літати через 11 часових поясів з одного боку в інший. У них дуже цінна земля. Тепер ми укладаємо угоду з Україною щодо корисних копалин, тож принаймні ми можемо сказати, що ми повернули наші гроші і можемо щось зробити. Ми отримаємо 350 мільярдів доларів. Байден роздав гроші, ніби він був просто дурнем", - сказав Трамп.

Трамп також торкнувся відносин США з Індією. Відповідаючи на запитання про його недавній саміт із прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді, Трамп сказав, що у нього "дуже добрі стосунки" з Індією, але Індія має занадто високі тарифи щодо США.

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"У мене дуже хороші відносини з Індією, але єдина проблема, яка у мене є з Індією, полягає в тому, що вони є однією з країн з найвищими тарифами в світі. Я вважаю, що вони, ймовірно, суттєво знизять ці тарифи, але 2 квітня ми будемо стягувати з них ті самі тарифи, що й вони з нас", - сказав він.

Відповідаючи на запитання про економічний коридор Індія-Близький Схід-Європа, угоду, яку він підписав із США під час візиту Моді до США, Трамп не згадав про Китай, але сказав, що це "група чудових націй", які об’єдналися, "протидіючи іншим країнам, які прагнуть зашкодити нам у торгівлі".

"У нас є потужна група партнерів у торгівлі. Знову ж таки, ми не можемо дозволити цим партнерам поводитися з нами погано, однак. У багатьох відношеннях відверто ми працюємо з нашими ворогами краще, ніж з нашими друзями. Ті, які не були б такими дружніми до нас, у деяких випадках ставляться до нас краще, ніж ті, які повинні бути дружніми, як-от Європейський Союз, який жахливо ставиться до нас у торгівлі", - сказав він.

США і Росія - головні новини

Як повідомляв УНІАН, після телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом та Путіним обидві сторони випустили заяви.

У Вашингтоні повідомили, що Путін відкинув повне припинення вогню на 30 днів, погодившись лише на припинення атак на енергетичну інфраструктуру.

Тим часом в Кремлі заявили, що Путін зажадав повного припинення військової допомоги і надання розвідданих Києву, назвавши це "ключовою умовою" для початку мирного врегулювання.

Згодом Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп спростував заяву російської сторони про те, що Путін під час телефонної розмови вимагав повного припинення військової допомоги і надання розвідданих Україні.

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