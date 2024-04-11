Якщо екс-президент США переможе на майбутніх виборах, він зв’яжеться з Путіним і Зеленським, щоб почати координацію переговорів.

План колишнього президента США і чинного кандидата на посаду глави Білого дому Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні полягає в початку мирних переговорів між Україною та Росією щодо угоди про припинення бойових дій. Про це пише CNN із посиланням на власні джерела.

Видання зазначає, що якщо Трамп переможе на виборах у листопаді, він, швидше за все, зв’яжеться з правителем Росії Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським наступного дня після обрання або наступного дня після інавгурації, щоб почати координацію переговорів.

"Трамп, швидше за все, використає військову допомогу США Україні як важіль, щоб залучити обидві сторони до столу переговорів", - цитує видання джерело, знайоме з планами Трампа.

ЗМІ зазначає, що європейці стурбовані тим, що слідування прикладу Трампа може означати, що Україна втратить частину території, але кінцевою метою буде покласти край втраті людських життів.

"Якщо Україна хоче продовження допомоги, вона повинна сісти за стіл і вести переговори, і якщо Росія не хоче, щоб ми надавали Україні велику кількість нової підтримки, тоді вони повинні сісти і вести переговори. Це не означає дати Україні чи дати Путіну все, що він хоче", - уточнив співбесідник видання.

Дональд Трамп - останні новини

Колишній президент США Дональд Трамп не зможе зробити Америку знову великою, якщо Україна програє. Про це заявив колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

За його словами, поразка України стане катастрофою для США і для Заходу загалом.

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