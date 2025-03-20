Профспілка, яка представляє працівників Департаменту освіти, обурена діями американського президента.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підписав указ, який дає старт ліквідації Департаменту освіти США.

Як повідомляє CNN, під час підписання указу Трамп був оточений маленькими дітьми, які сиділи за своїми столами в Білому домі і одночасно підписували папери в папці.

"45 років після створення Департаменту освіти США витрачають на нього набагато більше грошей, ніж будь-яка інша країна і витрачає найбільше грошей на учня, ніж будь-яка інша країна, проте ми внизу списку в питанні успішності освіти", – говорив Трамп раніше, коментуючи свої наміри.

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Як реагують на указ у США

Профспілка, яка представляє працівників Департаменту освіти, обурена діями Трампа. Як йдеться в матеріалі CNN, аціональний президент Американської федерації державних службовців Еверетт Келлі наголосив, що "директива Трампа про ліквідацію цього невеликого, але потужного відомства зруйнує нашу систему освіти і завдасть шкоди майбутнім поколінням студентів".

Крім того, у профспілці кажуть, що Департамент освіти надає підтримку малозабезпеченим учням і фінансування школам, які в іншому випадку не змогли б надавати послуги учням з обмеженими можливостями.

Юридична організація Democracy Forward, своєю чергою, заявила про намір оскаржити указ Трампа в суді. Там акцентували, що спроба ліквідації освітнього відомства є незаконною.

"Ми подамо позов проти цієї дії і будемо використовувати всі правові інструменти, щоб забезпечити повний захист прав учнів, вчителів і сімей", – йдеться в заяві генерального директора організації Скай Перріман.

Освіта у США

Американська освіта доволі дорога – люди роками виплачують кредити на навчання в університеті. До прикладу, середня вартість навчання у медичній школі становить $58,968 на рік, згідно з даними Асоціації американських медичних коледжів (AAMC).

Варто зазначити, що проблеми з освітою вплинули і на вибори у США – тоді у штаті Невада анулювали понад 13 тис. бюлетенів молодих осіб, оскільки вони не змогли повторити свій підпис. Усе тому, що в школах США не приділяють достатньо уваги почерку.

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