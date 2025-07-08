Минулого місяця Пакистан також заявив, що номінує Трампа на премію.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху повідомив президенту США Дональду Трампу, що висунув його на Нобелівську премію миру. Як повідомляє Bloomberg, про це Нетаньяху сказав Трампу під час вечері в Білому домі в понеділок.

"Він налагоджує мир просто зараз. В одній країні й одному регіоні за іншим. Тому я хочу представити вам, пане президенте, лист, який я надіслав до Комітету з Нобелівської премії. У ньому висувається ваша кандидатура на Премію миру, що цілком заслужено, і ви повинні її отримати", - заявив Нетаньяху.

Трамп у відповідь сказав, що така заява саме від прем'єра Ізраїлю "дуже значуща".

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Як зазначає Bloomberg, Нетаньяху - не перший іноземний лідер, який номінував Трампа на Нобелівську премію. Минулого місяця Пакистан заявив, що номінує Трампа на премію, наголосивши, що іноземні лідери розуміють, що найкращий спосіб отримати те, що вони хочуть від президента США, - це обсипати його похвалами.

Трамп давно прагне отримати Нобелівську премію миру, і неодноразово висловлював роздратування з приводу того, що його попередник на першому терміні Барак Обама отримав її 2009 року.

США і конфлікт на Близькому Сході

У червні Ізраїль завдав ударів по об'єктах іранської ядерної та військової інфраструктури Ірану, унаслідок чого загинули високопоставлені командири і вчені. Причинами ударів названо бажання знищити ядерну програму Ірану і запобігти іранським планам зі знищення Ізраїлю.

Після цього Іран випустив по країні десятки балістичних ракет і дронів. Взаємні удари тривали, а за два тижні у війну втрутилися Сполучені Штати Америки, завдавши численних ударів по іранських базах. Уже незабаром Трамп оголосив про повне припинення вогню.

Також у травні повідомлялося, що Ізраїль розпочав нову військову операцію в Секторі Газа.

Нещодавно Нетаньяху прийняв пропозицію Трампа, яка призупинить бойові дії в Газі на 60 днів і дасть змогу повернути частину заручників. Минулого тижня ХАМАС заявив, що позитивно відреагував на запропоновану угоду і готовий негайно почати переговори.

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