Рішення Ердогана відкликати своїх високопосадовців з саміту ускладнює зусилля Туреччини з відновлення зв'язків з глобальними інвесторами.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган попросив чиновників своєї країни пропустити Всесвітній економічний форум цього року в Давосі через позицію організаторів щодо війни Ізраїлю проти ХАМАС.

Як пише Bloomberg, міністр фінансів і фінансів Мехмет Сімсек планував бути присутнім на щорічних зборах до тих пір, поки Ердоган, який критикував поведінку Ізраїлю у війні проти угруповання бойовиків в палестинському анклаві Газа, не скасував рішення, повідомили люди, попросивши не називати їхні імена через делікатність справи.

Офіси Ердогана та Сімсека відмовилися коментувати. Всесвітній економічний форум не одразу відповів на запит про коментар у понеділок.

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Клаус Шваб, засновник і виконавчий голова форуму, засудив "терористичні атаки ХАМАСу на Ізраїль" після того, як угруповання вбило близько 1200 осіб в ході раптового рейду в жовтні. Хоча Шваб також закликав вжити заходів щодо захисту цивільного населення Гази, ця заява обурила турецьких політиків.

Рішення Ердогана відкликати своїх високопосадовців з саміту ускладнює зусилля Туреччини по відновленню зв'язків з глобальними інвесторами після того, як роки нетрадиційної політики відштовхнули їх.

Форум у Давосі - деталі

Володимир Зеленський на Всесвітньому економічному форумі в Давосі планує зустрітися з головою одного з найбільших банківських холдингів світу JPMorgan Chase & Co. Джеймі Дімоном, у пошуках подальшої підтримки України. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на обізнані джерела.

Видання зазначає, що JPMorgan консультує Зеленського щодо залучення приватного капіталу для різних проектів реконструкції.

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