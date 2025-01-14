У Москві також стверджують, що суть санкцій - у "нечесній конкуренції", а не в нападі на Україну.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров звинуватив США у схваленні "терористичних актів" проти енергетичної інфраструктури і схваленні якихось планів знищити "Турецький потік".

Про це повідомив Telegram-канал "Раньше всех. Ну, майже".

Відповідну заяву глава МЗС держави-агресора зробив на пресконференції. Також міністр заявив, що економічні санкції проти РФ викликані "нечесною конкуренцією", а нападом на Україну.

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"Дають добро на здійснення терористичних заходів із руйнування основи енергетичного благополуччя Європейського Союзу, де вони нацьковують своїх українських клієнтів на те, щоб зараз слідом за північними потоками ще й "Турецький потік" вивести з ладу. Конкуренція у сфері економіки, звісно ж, точніше, відмова від чесної конкуренції та використання недобросовісних агресивних методів придушення конкурентів проявляється в санкційній політиці", - сказав Лавров.

Звинувачення України в ударі по "Турецькому потоку" - що відомо

Нагадаємо, 13 січня в РФ заявили, що Україна хоче пошкодити інфраструктуру трубопроводу "Турецький потік", щоб домогтися "припинення поставок газу в європейські країни. Зокрема, Міністерство оборони країни-агресора раптом повідомило, що ще 11 січня ЗСУ нібито завдали удару по компресорній станції в Краснодарському краї. Нібито дев'ять дронів літакового типу атакували інфраструктуру компресорної станції "Російська" в населеному пункті Гай-Кодзор.

При цьому запевняють: мета атаки - "припинення поставок газу в європейські країни", оскільки згадана станція забезпечує подачу газу трубопроводом "Турецький потік". Водночас, у міністерстві заявили, що всі БпЛА збили.

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