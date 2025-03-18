Левітт також дала пораду французькому політику.

Депутат Європарламенту від Франції Рафаель Глюксманн закликав США повернути французам подаровану Штатам Статую Свободи. Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт такий варіант розвитку подій заперечила, пише Sky News.

Під час пресконференції вона наголосила, що США "точно не будуть" повертати статую. Левітт також дала пораду французькому політику:

"Моя порада неназваному французькому політику низького рівня – нагадати йому, що тільки завдяки Сполученим Штатам Америки французи зараз не розмовляють німецькою", – заявила вона.

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Як пояснює Sky News, прессекретарка Білого дому мала на увазі приєднання Штатів до держав, які звільняли Францію від окупації військами нацистської Німеччини у Другій світовій війні. Також Штати та Франція пліч-о-пліч воювали під час Першої світової.

"Вони повинні бути дуже вдячні", – акцентувала Левітт.

При цьому вона не згадала про роль Франції у підтримці США під час війни за незалежність від Великої Британії.

Що передувало

Депутат Європарламенту від Франції Рафаель Глюксманн публічно закликав США повернути французам Статую Свободи. За його словами, американці, схоже, почали зневажати її.

Депутат також висловив жаль з приводу поведінки президента США Дональда Трампа щодо України та Росії. Він є палким прихильником підтримки України.

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